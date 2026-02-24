Hybride ou électrique, le petit Mercedes Classe G aura vraiment tout pour plaire

C’est probablement l’un des projets les plus intéressants chez Mercedes-Benz à l’heure actuelle : la préparation d’un nouveau SUV familial compact, inspiré du design du vénérable Classe G mais dans un format plus réduit et avec une technologie plus « routière ».

Ce « petit Classe G » doit disposer d’un châssis spécifique et afficher un design très fort (imaginé virtuellement par Kolesa dans l’image ci-dessus), avec une silhouette proche de celle de l’engin qui s’est encore vendu à plus de 40 000 exemplaires dans le monde l’année dernière malgré son prix élitiste.

Thermique ou hybride

Comme le rappellent les journalistes anglais d’Autocar, Mercedes a décidé de changer la stratégie technique de ce futur modèle. Alors qu’il devait être initialement 100 % électrique, le constructeur allemand laissera le choix au client qui pourra aussi opter pour des versions essence à hybridation légère.

Il embarquera notamment le petit moteur 1,5 litre turbo essence à hybridation légère conçu en collaboration entre Geely et Mercedes, probablement dans une version à plus de 200 chevaux. Quant à la variante 100 % électrique, elle devrait compter sur des batteries d’une capacité de 85 kWh, les mêmes que celles de la récente CLA ou du GLB qui vient d’être présenté. Malgré son aérodynamisme nettement moins favorable aux économies d’énergie, il revendiquera une autonomie maximale généreuse et bénéficiera toujours d’une architecture électrique à 800 volts (contrairement au gros G580). Il n’existera qu’en version à quatre roues motrices.

Quel prix ?

Reste à connaître le prix de ce nouveau petit Classe G. La logique voudrait qu’il se situe autour des 70 000€ s’il veut plaire à une clientèle beaucoup plus grand public que le « vrai » Classe G. En théorie, en tout cas, le potentiel de ventes paraît énorme…