Saurez-vous deviner quelles sont toutes ces futures Mercedes cachées sous des draps ?

Mercedes vient de lancer plusieurs nouveaux modèles à l’importance stratégique : sa CLA de troisième génération, par exemple, qui se positionne aussi bien sur le créneau des berlines électriques que celui des modèles thermiques (avec déjà un titre de « voiture de l’année » en poche). Le GLC 100 % électrique, d’autre part, premier modèle de Mercedes sur ce segment à pouvoir revendiquer des performances électriques à la pointe (contrairement à l’ancien EQC très décevant en la matière).

Comme le constructeur allemand vient de l’annoncer, il va y avoir beaucoup d’autres nouveautés : sept au cours des trois prochains moins, très exactement, tous visibles dans l’image ci-dessus. Hélas, pour l’instant il y a un drap sur chacun d’entre eux. Mais on peut déjà deviner l’identité de certains d’entre eux.

Les nouveaux GLE, AMG GT Coupé 4 Portes, GLA, Classe C électriques ?

Pas de doute pour le modèle situé à l’extrême gauche de l’image en raison de sa silhouette, il s’agit du nouveau van VLE entièrement électrique qui doit être officiellement présenté le 10 mars prochain. Pour les autres, c’est plus difficile de trouver : il y a deux SUV à l’arrière (extrême droite et droite) et quatre véhicules à la silhouette de berline.

On peut imaginer que le SUV à la silhouette la plus volumineuse est le nouveau GLE de troisième génération (anciennement Classe M). Celui à ses côtés pourrait être le GLA de troisième génération, sachant que son frère le GLB vient d’être présenté.

Et les autres ?

Quant aux berlines, on imagine que la toute nouvelle Classe C électrique déjà « teasée » l’année dernière doit être parmi ces véhicules (à moins qu’il ne s’agisse de la Classe C thermique restylée ?). La fameuse nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes électrique et ultra-puissante aussi (probablement celle devant à droite au vu de son long capot nervuré). Celle toute derrière est peut-être la version améliorée de la grande limousine EQ S 100 % électrique, qui doit recevoir un groupe motopropulseur profondément amélioré. Et la dernière ? Une version Maybach de la Classe S ? Peut-être…

Bref, attendez-vous à découvrir de nombreuses nouvelles Mercedes cette année. On attend aussi le nouveau Classe G Cabriolet et la marque prévoit même 40 nouveautés produit entre 2025 et 2027 !