Le restylage du SUV Mercedes GLE se découvre peu à peu

Afin de conserver une offre thermique sans pour autant faire de gros frais, la marque Mercedes a pris la décision de restyler une nouvelle fois ses SUV Mercedes GLE et GLE Coupé ainsi que le Mercedes GLS. Ce deuxième lifting va permettre de remettre au goût du jour ces deux modèles et aussi de modifier un peu leur style pour qu’il se cale sur celui des derniers modèles de la marque de Stuttgart.

Il n’y a pas de révolution en ce qui concerne le design, mais on voit apparaître de nouveaux éléments tels que ces étoiles lumineuses qui servent de feux de jour. Une signature lumineuse qui sera déployée sur les futurs modèles de la marque allemande, mais aussi comme ici, sur les modèles restylés. Les feux arrière reprennent aussi un graphisme en étoile.

Des écrans numériques façon home cinéma

Ce restylage modifie également la calandre du modèle ainsi que les boucliers avant et arrière. Mais c’est dans l’habitacle que l’on découvrira de profonds changements puisque ce modèle devrait être équipé du triple écran MBUX Superscreen que l’on a vu dans le concept car Mercedes CLA. Cela s’accompagnera d’une interface revue et d’un volant multifonction modifié.

Plus d’autonomie électrique pour l’hybride plug-in.

En ce qui concerne les motorisations, elles devraient être plus vertueuses et les motorisations hybrides rechargeables devraient voir leur autonomie électrique progresser (pour le moment l’autonomie oscille entre 86 et 105 km selon la motorisation hybride plug-in). Pas de modification en revanche du côté des dimensions du véhicule qui resteront identiques à celle du modèle actuel.