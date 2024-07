Le GLE 53 AMG hybride est une Mercedes comme on les aime !

EN BREF 544 ch 87 km d’autonomie électrique À partir de 115 750 €

Voici un véhicule que j’ai eu envie de détester avant même de l’essayer. Pas très professionnel s’exclameront certains, et ils auront raison. Aussi ai-je mis dans ma poche mes préjugés contre les véhicules portant bien haut une vision lourde et clinquante du premium. Pas facile. À sortie en 2018, le Mercedes GLE, descendant du ML, m’avait toutefois impressionné par sa qualité générale et sa suspension pneumatique très évoluée. Ce grand SUV a connu un succès respectable, et même déjà bénéficié d’une variante 53 AMG, doté d’un 6-en-ligne 3,0 l suralimenté de 435 ch doté d’une hybridation légère. Mais voilà, émettant 241 g/km de CO2, elle était très lourdement taxée. Heureusement, après son léger restylage, révélé en octobre dernier, le GLE 53 4Matic+ gagne une version hybride rechargeable. À cette occasion, si le 6-cylindres ne progresse que marginalement par sa cavalerie (449 ch désormais), il s’allie à un moteur électrique de 100 kW (soit 136 ch), logé dans la boîte auto à 9 rapports. La puissance combinée ressort désormais à 544 ch, alors que côté couple, aux 560 Nm thermiques s’ajoutent les 480 Nm électriques pour un total combiné de 750 Nm. Les chiffres ne s’additionnent pas car les pics ne sont pas atteints en même temps.

Le CO2 disparu pèse lourd

En tout cas, ce Mercedes dispose d’une puissance de feu considérable… pour trimballer une masse qui l’est encore plus : 2 800 kg ! Il faut dire que l’électrification se paie cash sur la balance (+ 425 kg environ) car elle comprend une lourde batterie de 31,2 kWh, autorisant une autonomie en mode zéro émission variant de 80 à 87 km. Grâce au chargeur embarqué de 60 kW en courant continu, on peut remplir l’accumulateur de 10 % à 80 % en 20 minutes. Mais sur courant alternatif, ce sera plus long, le système se limitant à 11 kW. De plus, officiellement, les consommations sont très basses : 1,3 l/100 km à 1,5 l/100 km, soit 29 à 33 g/km de CO2. Rappelons-le, le cycle d’homologation WLTP favorise outrageusement les hybrides rechargeables, à tel point que ce Mercedes obèse et surpuissant échappe à tout malus CO2. Amusant, non ? En tout cas, cela permet à cet engin luxueux et performant de revenir infiniment moins cher que son équivalent 100 % thermique : près de 50 000 € économisés. Il en deviendrait presque raisonnable, d’autant qu'il est plus rapide, pointant à 250 km/h et passant les 100 km/h en 4,7 s (- 0.3 s). Pour stopper le tout, Mercedes a prévu, derrière les imposantes jantes de 21 pouces, de gros freins, les disques avant de 400 mm étant pincés par des étriers fixes à 6 pistons. Pas de trop ! De son côté, la suspension pneumatique pilotée reste de la partie et a été retravaillée (pour faire face au poids, comprenez-vous). Justement, comment cela se traduit-il sur route ?

Un bien bel habitacle

Nous nous trouvons en Autriche pour tester ce SUV aux prétentions sportives. À l’extérieur, les évolutions de mi-carrière ne sont pas évidentes à repérer. Nouveaux projecteurs, feux arrière retravaillés… Voilà, voilà ! Dans l’habitacle, le système multimédia MBUX intègre désormais des menus dédiés à l’électrification, et… c’est tout.

Doit-on se plaindre de ces évolutions pour le moins limitées ? Pas vraiment, tant cet habitacle, dessiné avec goût, profite d’une finition tout à fait remarquable. Ça existe toujours chez Mercedes ! Matériaux de haute qualité, pas de plastique basique, assemblage rigoureux, cet intérieur est chic. Bien plus que celui de la Classe E… Certes, cette dernière profite d’écrans XXL, qui plaisent aux technophiles, mais l’ergonomie du GLE se révèle bien plus fluide.

À bord, l’espace abonde y compris à l’arrière où les passagers peuvent prendre leurs aises dans une banquette confortable, chauffante (450 €) et dotée de réglages électriques (1 450 €).

Dans le coffre, d’un volume maxi de 1 915 l, on trouve les commandes électriques pour non seulement la rabattre mais aussi la relever, juste en appuyant sur un bouton. Très pratique.

Retour à l’avant où l’on est accueilli par d’excellents sièges à réglages électriques en cuir bicolore (3 000 €), chauffants et ventilés (900 €).

Extrêmement sûr et assez peu gourmand

On s’élance en mode électrique, et on peut le conserver sur plus de 80 km sur un trajet varié. Le contrat semble donc rempli, la consommation relevée de 24 kWh/100 km étant en phase avec les annonces du constructeur. Sur cette distance, le GLE se révèle une monture on ne peut plus agréable. Très silencieux, ce SUV prodigue surtout un confort de roulement de haute volée : non seulement, il filtre très efficacement les inégalités, mais en plus il évite de pénibles mouvements de tangage et de roulis, sa suspension étant prévue pour ça.

Belle mise au point ! Le volant prodigue un retour d’information convenable, la pédale de frein (agissant sur un système vraiment puissant) n’est pas trop molle, et surtout, les trains roulants s’avèrent rigoureusement guidés. On s’en serait douté, la transmission intégrale garantit une motricité totale. Aussi, le comportement routier du GLE se révèle-t-il extrêmement rassurant mais aussi plaisant, si on garde à l’esprit que même s’il porte des badges AMG, ce SUV n’est pas vraiment sportif.

Dans les changements d’appui un peu rapides, le poids énorme se fait sentir, même en mode de conduite Sport. Il empêche aussi les accélérations d’être réellement virulentes. Entendons-nous bien, le 53 AMG marche fort, mais il se fera déposer sur route par un Tesla Model Y Performance. Sur autoroute allemande, le Mercedes peut reprendre le large grâce à sa vitesse maxi plus élevée et atteinte rapidement. Mieux, à 250 km/h, il demeure stable et rassurant, même dans les courbes. Et ce, dans un appréciable silence de fonctionnement !

On entend simplement la très agréable musique du moteur 6-cylindres, qui joue sa partition raffinée en sourdine. Toujours ça que les électriques n’auront pas. Au final, la consommation batterie vide s’est élevée à 10,7 l/100 km, un chiffre très raisonnable vu les pointes de vitesse réalisées sur autoroute.