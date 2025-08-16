Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Grand California

Le Volkswagen Grand California revient en version yachting

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

7  

VANLIFE - Moins couronné de succès que son petit frère aménagé sur la base du Transporter, le Grand California, dérivé du Crafter, tente de refaire son retard avec un restylage intérieur, entre zenitude et décor de marine.

Le Volkswagen Grand California revient en version yachting
Bois clair et lumière sur la version 2026 du fourgon aménagé VW.

Évidemment, les cycles de vie ne sont pas les mêmes selon que l’on ait affaire à un utilitaire ou une voiture particulière. Mais voilà 8 ans que le Volkswagen Grand California a été dévoilé au salon « auto caravan » de Düsseldorf, même s’il n’est disponible en France que depuis 2019. En tout cas c’est à la même adresse allemande qu’il se présentera dans quelques jours, dans une version rajeunie.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle génération du fourgon de Wolfsburg, ni même d’un restylage extérieur, mais bel et bien d’une remise à jour, et d’un petit souffle d’air frais que la marque veut faire flotter dans l’habitacle de ce modèle.

Entre le bambou et la marine à voile

Il avait bien besoin d’une bonne brise pour tenter de gagner le cœur des vanlifers. Car si son petit frère California est une star, et le leader de son segment, le Grand California est quelque peu boudé. Alors cap sur le grand large avec une nouvelle déco façon yacht pour le millésime 2026.

En fait, il s’agit plutôt d’un croisement entre le bateau de plaisance et une zenitude d’ambiance. Les surfaces en faux bois et vrai stratifié sont traitées dans des coloris « atami bamboo » et le sol (en PVC) donne l’effet d’un carré d’officier de la marine à voile. De la lumière dans l’habitacle, donc, mais si la précédente version n’en manquait pas, elle donnait à l’ensemble un air glacial et clinique que la nouvelle mouture adoucit.

Extieurement, le Grand California reste le même.
Extieurement, le Grand California reste le même.

Côté techno aussi le grand California se met au goût du jour avec l’arrivée d’un travel assist (en option) et de sa conduite semi-autonome, ou encore d'un frein à main électrique, et d'un contrôle des équipements de bord depuis l’écran ou une appli.

Une tech au goût du jour

Évidemment, le gros fourgon VW est toujours disponible en deux longueurs : 6 m avec un couchage fixe transversal, et 6,80 m pour dormir à deux toujours, mais dans la longueur. Dans les deux cas, l’engin accueille un second couchage, toujours de deux places, au-dessus de la cabine. Seules inconnues : les tarifs de cette nouvelle version, qui ne devraient pas être en deçà des 89 850 euros de base de l’ancien modèle.

On en saura peut-être un peu plus lors du salon allemand qui ouvre ses portes du 29 août au 7 septembre, comme l’on découvrira d’autres surprises sur le stand VW, comme le promet le constructeur.

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen Grand California

Volkswagen Grand California

SPONSORISE

Actualité Volkswagen

Voir toute l'actu Volkswagen

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/