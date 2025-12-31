BYD devrait atteindre son premier million à l’étranger en 2025, mais reste dépendant du marché chinois

Byd fait partie de ces groupes automobiles chinois qui misent à fond sur l’exportation. Fort d’une croissance extraordinaire depuis 2020 et devenu la première force automobile dans l’Empire du Milieu, BYD écoule ses véhicules électriques en Europe (et ailleurs) depuis 2022.

Après un développement décevant sur le Vieux Continent dans un premier temps avec ses modèles 100 % électriques, la marque capitalise désormais plutôt sur ses véhicules hybrides rechargeables pour gagner de grosses parts de marché chez nous. Pour cela, BYD a nettement abaissé ses prix et se situe désormais au niveau de MG avec ces modèles-là.

Le million d’exportations en 2025

Comme le rapportent les spécialistes de Car News China, BYD a exporté très exactement 878 498 véhicules sur les onze premiers mois de l’année 2025 (soit une hausse de 144 % par rapport à la même période de l’année 2024). Sachant que ces exportations se sont accélérées ces dernières semaines, le cap du million pourrait être franchi d’ici le 31 décembre 2025.

A noter que BYD reste derrière Chery en volumes exportés, son concurrent revendiquant 1 188 337 autos exportées sur les onze premiers mois de l’année (+ 14 %). Chery, qui débarque d’ailleurs sur le marché français, avait opté pour une stratégie différente misant plutôt sur les modèles thermiques à bas coût. Ces véhicules sont moins compatibles avec la tendance du marché automobile européen mais cartonnent dans d’autres régions.

Le gros des ventes de BYD reste en Chine

BYD reste avant tout une marque automobile qui vend des voitures en Chine : en 2025, elle devrait écouler au total plus ou moins cinq millions d’autos dont plus ou moins quatre millions rien qu’en Chine. Chery, de son côté, pourrait approcher les 50 % à l’exportation. Notons au passage que SAIC n’a exporté que 481 239 véhicules sur les onze premiers mois de l’année 2025, soit une baisse de 1,5 %. Sachant qu’il devrait lui aussi dépasser les 4,5 millions de voitures neuves vendues en 2025, ce groupe connu chez nous avec sa marque MG reste lui aussi très dépendant de son marché domestique.