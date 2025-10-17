Le groupe Chery arrive en France : un débarquement qui prend son temps

Doucement mais sûrement. Le groupe Chery cerne la France depuis un sacré bout de temps, avec une présence dans 7 pays autour de nous depuis plusieurs années avec ses deux marques : Jaecoo et Omoda. Des Pays Bas à la Pologne, de l’Espagne à l’Italie, en passant par la Grande-Bretagne, ses réseaux de concessionnaires s’étoffent, son usine de Barcelone s’étend et son centre de R&D allemand est ouvert depuis huit ans.

L’arrivée dans l’hexagone était donc attendue et programmée. Elle devrait avoir lieu début 2026 avec les deux marques et pas moins de 4 modèles dès son lancement. Mais, alors que ses compatriotes ont choisi l’option tout électrique pour leur arrivée en Europe (MG), voir le haut de gamme (XPeng, BYD, Nio), Chery s’adapte à l’air du temps en choisissant le mode full hybride et PHEV et en se rangeant volontiers au rayon généraliste.

Sept marques et une inclinaison à l’exportation

Mais de quel métal se chauffe ce groupe, détenu par l’État chinois et qui sévit depuis 22 ans ? Avec 7 marques au compteur, l’entreprise, qui emploie 80 000 salariés, est basée à Wuhu, au sud de la Chine, à 350 km de Shanghai. Chinois jusqu’au bout du régime de Pékin, Chery est néanmoins le plus gros exportateur d’autos du pays puisque, sur les 2,2 millions de voitures produites l’an passé, 1,15 million a été vendu hors des frontières.

C’est le cas des deux marques Jaecoo et Omoda qui tentent l’aventure européenne depuis début 2024 avec 100 000 exemplaires écoulés. De quoi donner la confiance au groupe qui a décidé de s’attaquer aux deux derniers gros marchés du continent : la France et l’Allemagne. Ce dernier pays a officialisé son débarquement dès le dernier salon de Munich, la France devrait suivre début 2026 avec un réseau de concessionnaires en passe d’être bouclé.

Évidemment, lorsque l’on aborde un marché après les autres marques chinoises, on est plus à même d’éviter les obstacles. Aussi, alors que Byd et MG ont misé sur l’électrique dès leur arrivée, avant de rétrograder vers l’hybride et le PHEV, Jaecoo et Omada attaquent directement le marché avec ces dernières technologies. Pour le 100 % électrique, on verra plus tard, explique la direction du groupe depuis l’industrieuse cité de Wuhu, une ville moyenne, au sens chinois du terme puisqu’elle abrite tout de même de 3 millions d’habitants.

Mais au fait, pourquoi occuper le terrain avec deux marques plutôt qu’une ? D’autant qu’elles sortent des mêmes chaînes, et disposent de la même plateforme et de spécifications techniques identiques. En fait, les différences sont un peu similaires à celles des Coréens Hyundai et Kia. À chacun sa clientèle : l’Omoda 7, un SUV compact disponible en full hybride et en PHEV, et l’Omoda 9, plus grand, se veulent tous deux des modèles typés confort, alors que leurs homologues chez Jaecoo sont plus orientés vers les escapades au grand air, et s’adressent, en principe à une clientèle plus jeune.

L’Omoda 4, dévoilée ces jours-ci dans une usine désaffectée du groupe à Wuhu, est une exception, puisqu"elle se destine elle aussi aux jeunes, ou plutôt, à ceux qui le sont restés dans leur tête.

Une citadine développée en Europe pour l’Europe ?

À quoi ressemble ce nouveau modèle, qui devrait débarquer dans l’hexagone au second semestre 2026 ? Ce crossover urbain correspond, de par son design, au positionnement qu’Omoda souhaite adopter en Europe en se situant entre le peu cher MG et le plus élitiste Byd. Pas de PHEV pour lui, qui se contentera d’une simple motorisation full hybride.

Il devrait vraisemblablement reprendre l’architecture moteur du Jaecoo 5 et ses 225 ch. Ses spécifications techniques seront connues bientôt en détail, comme sera connu un autre modèle qui devrait arriver lui aussi l’an prochain. Une citadine, qui pourrait être développée en Europe est-elle aussi dans les tablettes. Sera-t-elle fabriquée sur le Vieux Continent ? Sera-t-elle full hybride ? Quels seront les tarifs de toutes ces nouvelles autos ? Les mystères de l’Orient sont insondables pour le moment, mais ils devraient être totalement levés dans les semaines qui viennent.