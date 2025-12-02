La version 4x4 de la Renault 4 osera-t-elle se lancer ?

C’était l’une des surprises du printemps dernier : la présentation par Renault de la 4 Savane, une version à quatre roues motrices du récent petit crossover électrique disposant par ailleurs de soubassements renforcés et d’un design un peu plus rustique.

Équipée d’un petit moteur électrique additionnel à l’arrière en plus du moteur avant, cette Renault 4 Savane ne dispose pas d’une transmission intégrale physique connectant les deux trains mais compte plutôt sur les moteurs pour assurer cette fonction, exactement comme la plupart des engins électriques du marché. On ne connaît pas les caractéristiques techniques de ce moteur arrière ni celles du reste du véhicule, mais Renault semble se rapprocher de la commercialisation.

Essayée par des journalistes

Au Royaume-Uni, certains journalistes automobiles comme ceux d’Autocar ont en effet pu prendre le volant d’un vrai prototype de développement de cette Renault 4 Savane. Ils expliquent que la voiture offre effectivement une bonne motricité sur des terrains délicats comme le sable et que Renault pense avoir identifié sur une clientèle de niche pour ce genre de véhicule.

Certains marchés d’Europe du Nord et d’Europe centrale, où il y a souvent de la neige l’hiver et une demande pour les véhicules à transmission intégrale, seraient particulièrement concernés.

Le problème de l’autonomie

Renault ne confirme toujours pas la commercialisation du véhicule et il resterait encore les problèmes relatifs à l’autonomie d’un tel modèle, dont les trains roulants renforcés (garde au sol plus haute, pneus à quatre saisons…) et le moteur en plus auront inévitablement un impact négatif sur l’autonomie maximale. Or, une Renault 4 à roues avant motrices et batteries de 52 kWh est déjà limitée à moins de 300 kilomètres dans la vraie vie en voyage. L’équation n’est sans doute pas simple.