Des internautes se cotisent pour qu'il arrête de conduire son pick-up complètement tordu

En France, vous auriez bien du mal à passer l’examen du contrôle technique avec un véhicule affichant le dixième des dégâts visibles sur ce vieux Chevrolet Silverado de 1999, roulant tous les jours dans l’Indiana aux Etats-Unis.

Le véhicule appartient à Marcellus Riles, un automobiliste qui utilisait ce véhicule de façon quotidienne depuis de longues années. Comme il le reconnaît, le vénérable pick-up a connu plusieurs accidents dans sa longue carrière. Et malgré un châssis complètement tordu, avec une partie arrière quasiment arrachée, l’engin parvenait à rester « roulant ». Certes, ce genre de véhicule repose sur un châssis échelle aux longerons solides. Mais quand même, imaginez votre réaction en voyant passer cet engin que beaucoup qualifient « d’objet roulant non identifié » !

Pas les moyens d’acheter une nouvelle voiture

A cause de ses moyens limités et de ses problèmes de santé, Marcellus Riles n’avait hélas pas les moyens de changer de voiture. Les contraintes légales très limitées dans l’Indiana lui permettaient de rouler avec l’auto dans cet état, chose qui serait impossible dans des états aux règles plus poussées comme la Californie.

Mais un certain Colin Crowel, responsable d’une société de « detailing » automobile, a considéré qu’il fallait faire quelque chose pour Marcellus. Il a lancé une cagnotte en ligne, qui a récolté les dons de 550 personnes et atteint 26 500 dollars.

Un Silverado presque neuf !

Cet argent a permis à Marcellus Riles d’obtenir un Chevrolet Silverado presque neuf, datant de 2019, au châssis absolument parfait. Il n’a ainsi plus à rouler dans une voiture complètement tordue et remercie évidemment les donateurs qui lui ont permis de régler ce gros problème. Quant au vieux Silverado, on imagine qu’il ne roulera plus jamais. Dans cet état, il rappelait presque l’increvable Toyota Hilux torturé par l’équipe de Top Gear dans les années 2000 !