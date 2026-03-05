Batterie défectueuse, problème de gestion moteur, mauvaise fixation d’une banquette… Les causes menant à une campagne de rappel sont multiples, et parfois graves comme dans le cas de l’affaire Takata.

Celui qui nous concerne ici émane de Renault au sujet de la voiture la plus vendue en France l’année dernière, la Clio de cinquième génération. Le souci est situé au niveau du train avant puisque les écrous de rotule des bras inférieurs pourraient se desserrer.

Si ce problème peut inquiéter, il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs de Clio, et aussi pour Renault. Malgré le fort volume de production de la Clio, seulement 30 exemplaires sont concernés par ce rappel. En effet, il a été identifié que ce souci de production n’a duré que trois jours, entre le 18 et le 20 octobre 2025, à l’usine de Bursa en Turquie.

L’intervention en atelier est plutôt simple et rapide (environ 30 minutes), il s’agit de vérifier le serrage, voire de remplacer les écrous si besoin. Le but étant d’éviter qu’un bruit anormal ne survienne lors des freinages ou que des vibrations n’apparaissent au volant, mais surtout que la tenue de route ne soit altérée. Voici ce que Renault précise dans le pire des cas : « un risque de perte d’une des liaisons entre la roue et la structure du véhicule, pouvant entraîner un affaissement de l’avant du véhicule et une perte de la direction véhicule ». Bien sûr, l’opération est totalement prise en charge.

D’autres rappels pour la Clio

Mi-février, c’est le duo de Peugeot 3008 et 5008 qui ont été victimes d’une campagne de rappel. Comme pour la Clio, il s’agit d’un écrou mal serré et le volume est également très limité avec 33 exemplaires.

Pour revenir à la Clio V, il faut savoir qu’elle a connu d’autres rappels, notamment pour un problème de réservoir de GPL, un point d’ancrage défectueux de la banquette arrière ou encore un souci d’assistance de direction.