Renault Clio 5

Ne vous inquiétez pas trop à propos du dernier rappel de la Renault Clio 5

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

Les rappels sont monnaie courante et sont parfois mis en place pour des problèmes sérieux. Dans le cas de notre Clio, il est inutile de s’affoler d’autant plus que les exemplaires concernés sont très peu nombreux.

Ne vous inquiétez pas trop à propos du dernier rappel de la Renault Clio 5
Le dernier rappel de la Clio est dû à un souci au niveau des trains roulants.

Batterie défectueuse, problème de gestion moteur, mauvaise fixation d’une banquette… Les causes menant à une campagne de rappel sont multiples, et parfois graves comme dans le cas de l’affaire Takata.

Celui qui nous concerne ici émane de Renault au sujet de la voiture la plus vendue en France l’année dernière, la Clio de cinquième génération. Le souci est situé au niveau du train avant puisque les écrous de rotule des bras inférieurs pourraient se desserrer.

Si ce problème peut inquiéter, il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs de Clio, et aussi pour Renault. Malgré le fort volume de production de la Clio, seulement 30 exemplaires sont concernés par ce rappel. En effet, il a été identifié que ce souci de production n’a duré que trois jours, entre le 18 et le 20 octobre 2025, à l’usine de Bursa en Turquie.

L’intervention en atelier est plutôt simple et rapide (environ 30 minutes), il s’agit de vérifier le serrage, voire de remplacer les écrous si besoin. Le but étant d’éviter qu’un bruit anormal ne survienne lors des freinages ou que des vibrations n’apparaissent au volant, mais surtout que la tenue de route ne soit altérée. Voici ce que Renault précise dans le pire des cas : « un risque de perte d’une des liaisons entre la roue et la structure du véhicule, pouvant entraîner un affaissement de l’avant du véhicule et une perte de la direction véhicule ». Bien sûr, l’opération est totalement prise en charge.

D’autres rappels pour la Clio

Mi-février, c’est le duo de Peugeot 3008 et 5008 qui ont été victimes d’une campagne de rappel. Comme pour la Clio, il s’agit d’un écrou mal serré et le volume est également très limité avec 33 exemplaires.

Pour revenir à la Clio V, il faut savoir qu’elle a connu d’autres rappels, notamment pour un problème de réservoir de GPL, un point d’ancrage défectueux de la banquette arrière ou encore un souci d’assistance de direction.

En savoir plus sur : Renault Clio 5

Renault Clio 5

Avis Renault Clio 5

11,4 /20

Clio 5 V 1.6 E-TECH 140 5CV INTENS (2020)

Par  le 20/12/2023

Bonsoir Déçu Panne a1200km remorquages pompe à huile défectueuse alors qu on savais que le problème était déjà la Je ne parle pas de consommation qui explose en hiver et en été ( chauffage et climatisation)Le moteur qui hurle à faible allure Renault dit que c est normal et tout les petit disfontionnent qui agacent je ne rachèterai jamais une Renault

9,6 /20

Clio 5 V 1.0 TCE 100 BUSINESS (2020)

Par  le 25/10/2023

Première Renault que j'achète et certainement la dernière. J'ai un modèle Tce 100 avec quelques options que j'ai acheté neuve et j'ai pleins de problèmes. Je vais commencer par ses avantages, car il y'en a tout de même. Le coffre est pas mal, les finitions correctes, la geule plutôt jolie et la consommation raisonnable (5.7L en mixte). On va maintenant parler des choses qui fâchent. Arrivé à 30 000km, j'ai de plus en plus de problèmes. J'ai du changer la boite de vitesse (manuelle) qui était HS...ça fait court quand même...problème connu sur ce modèle et donc pris en charge à 80% après avoir forcé auprès de Renault (reste à ma charge tout de même 750 euros et 1 mois et demi d'attente). J'ai au moins un bug d'écran par jour, un coup il se déconnecte du téléphone, un coup il met le radar de recul sur l'autoroute, un coup il baisse totalement la luminosité... Le start stop ne fonctionne pas, la voiture s'arrête et ne redémarre plus du tout (au moins 1 fois sur 3). D'après le garage Renault, il ne faut pas le mettre pour ne pas être embêté, c'est donc génial. Je suis déjà resté bloqué en dehors de la voiture car cette dernière ne voulait plus s'ouvrir. J'ai des à-coups a froid comme si la voiture callait d'un coup. J'ai eu des voyants "injection à contrôler" qui viennent et repartent. La caméra frontale capte des obstacles sur la route, ce qui déclenche parfois des "bips" auditifs qui font bien sursauter, surtout lorsqu'on est seul sur la route et qu'il n'y a pas d'obstacle. J'oublie surement des choses mais ca suffit à me dégouter de la marque, qui a en plus perdu mes clés de voiture pendant le changement de boite, et ne veulent pas me repayer le double (250 euros).

18 /20

Clio 5 V 1.3 TCE 140 RS LINE 21 (2021)

Par Longpretz le 07/10/2023

Possédée depuis deux ans 15000 kilomètres par an aucun problème Confort et silence au top.Reprise rapide et sûre Je la change pour le nouveau modèle 145 esprit alpineJe ne vois aucune voiture identique qui puisse amener les mêmes prestations

17,8 /20

Clio 5 V 1.6 E-TECH 140 SL LIMITED (2021)

Par  le 28/08/2023

Renault Clio E-Tech Hybride Limited 2021.Un Sapin de Noël, bug électronique, reprogrammation, mais pas de rappel pour ce problèmeRenault attend la panne. 5000 km, et 1 an mayonnaise dans le moteur, diagnostique du garage « c’est l’humidité ».10 000km toujours la mayonnaise dans le moteur. Changement de garage. Le diagnostic final, moteur HS changé sous garantie.Un rappel pour reprogrammation, il est fait en même temps que le changement du moteur.Il est diagnostiqué également un problème de moteur d’essuies glace, changé sous garantie. Deux mois de réparation et immobilisé, mais un près de véhicule.La reprogrammation permet au moteur thermique de moins ronfler et de rouler beaucoup plus à la motrice électrique consommation descendue de 1 litre.La garantie est prolongée de un an.Malgré ces déboires, je suis enchanté de ce véhicule et je viens de passer commande d’un deuxième.J’ai appris que le problème moteur était un défaut d’usine et qu’il y en a eu trois autres.Consommation 3.5 litres sur route a 80, 4 litres en ville, 4.5 litres sur autoroute a 130 au régulateur.

Essais Renault Clio 5

Forum Renault Clio 5

