Renault Clio Sce 65 (2024) : que vaut la Clio premier prix ? (Essai)

4. Renault Clio Sce 65 (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

En bref

Citadine

Puissance : 65 ch

Prix : 18 700 €

Le restylage apporté à la Clio 5 au printemps dernier (2023) semble porter ses fruits. La citadine revisitée par les équipes de Gilles Vidal a été l’une des premières à porter la nouvelle identité visuelle du Losange composée d’une calandre à damiers et de feux dégradés en forme de boomerang. Un élément de style que l’on retrouve sur les nouveaux Scénic et Rafale.

Ces évolutions, assez notables pour un restylage de milieu de carrière sont également présentes sur la version de base, testée aujourd’hui : à savoir la Clio Sce 65 ch en finition Evolution (18 700 €). Pour un « prix d’appel », cette version présente plutôt bien d’autant plus que le séduisant coloris « Orange Valencia » et les vitres arrière surteintées sont de série.

Notez que notre version d'essai dispose d'une configuration spéciale, truffée d'options. Certaines sont disponibles au catalogue comme ce coloris gris (600 €), d'autres non à l'image des jantes alliage de 16'' (la Clio Evolution embarque des jantes tôle de 16’’ équipées d'enjoliveurs) ou la calandre façon chrome (également indisponible sur la finition Evolution).

De série, la Clio Evolution reçoit des optiques à LED, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, des poignées de porte couleur carrosserie et les feux diurnes en forme de boomerang.

A bord, aussi, la Clio fait preuve de bonne volonté. Le client aura droit au combo instrumentation numérique et écran multimédia de 7’’ (Easy Link avec réplication smartphone) de 7 pouces. Ce dernier n’est pas une flèche mais il a le mérite d’être plutôt clair et simple à utiliser. L’habitacle présente bien. Il faut garder à l’esprit qu’ici la planche de bord est composée de plastiques durs (les autres finitions ont droit à du plastique moussé). Le démarrage s’effectue à la clé et vous aurez droit à un frein à main mécanique. Pour une entrée de gamme Renault soigne ses clients.

Disponible avec une unique finition baptisée « Evolution », facturée précisément 18 700 €, Cette "Clio du peuple" fournit l’essentiel en matière d’équipement sur la finition comme l’aide au stationnement, les quatre vitres électriques, les rétroviseurs rabattables et réglables électriquement, les essuie-glaces automatiques, le régulateur de vitesse, la climatisation manuelle ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Toutefois lorsque vous entrerez dans un showroom de la marque, l’on vous conseille vivement de lorgner du côté de Dacia. Pour le même prix, vous pourrez vous offrir les services d’une Sandero « full options » équipée en prime d’une motorisation GPL. (Sandero Stepway Extreme+ Eco-G 100 : 18 650 €). Et si l’envie vous prend de rouler avec cette version particulièrement, Mitsubishi propose son sosie : la Colt à 16 390 € (offre jusque fin mars). Cette dernière est une Clio rebadgée qui embarque à quelques détails près (hormis la peinture et les jantes de 16’’) les mêmes équipements et la même motorisation, plus une garantie de 5 ans.

Sous le capot de cette Clio premier prix, l’on retrouve un 3 cylindres en ligne atmosphérique de 1.0 . Le même que celui de la Dacia Sandero d’entrée de gamme. A la lecture, la fiche technique n’est pas engageante : une puissance minuscule (65 ch), un couple ridicule (95 Nm) et des performances du même acabit (0 à 100 km/h en 17,1 secondes). Ce n'est pas un pitbull, certes, mais il est surprenant. La réponse à l'accélérateur et la boîte aux 3 premiers rapports courts, le rendent même tonique. En ville, la petite auto bondit littéralement. Le milieu urbain est son terrain de jeu favori.

Sur la route, c'est un autre calibre. Inutile d'accélérer pour dépasser un camion ou il faudra tomber un rapport et entendre le petit trois cylindres hurler de désespoir. Sauf qu'à vitesse stabilisée, à un petit 130 km/h autoroutier, il remplit son job et plutôt en silence. Assez économique, il se contente d’une consommation de 5,7 l/100 km et parvient à contenir le malus écologique à seulement 100 € en 2024.

La tenue de route reste l’un des points forts de la Clio. Son châssis est à la fois confortable et bien tenu en virages. La citadine de Renault reste solidement campée sur ses appuis et offre une assiette plate durant les transferts de masse. Dommage, la direction à assistante électrique aseptise les sensations au volant et le freinage délivre un peu trop de mordant, mais de manière générale Renault signe ici une voiture homogène à l’aise dans toutes les situations.

A vivre, la Clio est plutôt une bonne élève, privilégiant toutefois les bagages avec un grand coffre de 300 litres. Les passagers arrière ont de la place aux épaules, un peu moins pour les jambes, et la ligne de caisse qui remonte donne un petit sentiment d'être engoncé.