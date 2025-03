La Chevrolet Aveo 2 en occasion : discrète mais pas chère et fiable

En bref

Trois ans après la commercialisation de l'opus 1 de l'Aveo, qui n'était autre qu'une Daewoo/Chevrolet Kalos revisitée, la firme américaine dévoile une toute nouvelle Aveo, entièrement repensée et toujours fabriquée en Corée du sud. S'insérant dans le segment des citadines polyvalentes, elle se mesure aux Citroën C3, Peugeot 207, Renault Clio et Volkswagen Polo.

Par rapport à la première génération, cette seconde mouture gagne 14 cm de long, soit 4,04 m. Dès lors, l'espace à bord progresse. Mais reste un peu juste aux places arrière, pour les grands gabarits. Le volume de coffre augmente également passant à 290 litres, soit 70 litres de plus que sa devancière. Ajoutons, que cet opus 2, est décliné en 3, 4 et 5 portes. Toutefois, c'est la 5 p. qui domine l'offre en occasion. A l'inverse, la 4 portes (version trois volumes à coffre plus longue de 35 cm) est peu présente.

Au point de vue motorisations, l'Aveo 2 se dote en essence, d'un 1.2 quatre cylindres de 70 ch et de 86 ch ainsi que d'un 1.4 quatre cylindres de 100 ch. On trouve également des blocs diesels. A savoir, un 1.3 VCDI de 75 ch et 95 ch. Cependant, ce sont les versions essence qui s'imposent dans les annonces avec deux fois plus de propositions par rapport aux diesels. Du côté des finitions, il y en a trois. L'entrée de gamme LS, le milieu de gamme LT et le haut de gamme LTZ. Sur le plan fiabilité, pas grand chose à dire, sa carrière, qui aura duré entre 4 et 5 ans n'aura pas été entachée par de gros soucis récurrents.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.3 VCDI : 75 ch et 95 ch

En essence

1.2 : 70 ch et 86 ch

1.4 : 100 ch

LA Chevrolet Aveo A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Malgré la présence à bord de plastiques fragiles (ils se rayent facilement), les assemblages sont de bonne facture et résistent dans le temps et aux gros kilométrages.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

La durée de vie des pièces d'usure courantes est globalement satisfaisante. Certes, l'Aveo est une citadine. Dès lors, certains organes comme les plaquettes de freins ou l'embrayage peuvent être fortement sollicités selon le type de conduite. Ce qui joue sur l'usure.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de quoi s'alarmer. Pour une citadine, les tarifs des pièces détachées courantes sont contenus.

Est-elle chère à entretenir ?

Grâce à un coût raisonnable des pièces de rechange, les factures ne sont pas démesurées.