La Renault DeZir Concept  - "Dans le regard d’Eddy Clio" par Olivier Pagès

Le concept Renault Dezyr est la première réalisation de Laurens Van Den Acker tout juste débarqué chez la marque française. Il représente le début d'une nouvelle période pour la marque au losange, dont le premier modèle commercialisé sera la Renault Clio 4.

C'est donc au Mondial de Paris 2010 que ce concept est exposé pour la première fois devant les yeux médusés des visiteurs qui sont séduits par ses courbes, les portes en élytres, l'habitacle très proche d'un cocon tout de blanc vêtu et bien évidemment ce rouge, qui l'on retrouvera ensuite sur la Clio en option et qui rencontrera un grand succès auprès de la clientèle.

J'ai choisi ce modèle, car le revoir dans les photos d'Eddy m'a rappelé un souvenir. Quelque temps après sa révélation, Renault avait convié quelques chanceux dont je faisais partie à prendre en mains ce concept-car sur le circuit de Mortefontaine. Durant un long briefing, on nous explique qu'il est fortement interdit bien évidemment de l'abîmer parce que l'engin coûte extrêmement cher et surtout, il y a un seul exemplaire. Message reçu. Caradisiac fait déjà des vidéos, mais de pas encore de Go Pro, nous utilisons des caméras fixées sur des bras magiques. Ainsi, équipé, nous partons faire quelques tours du circuit routier de Mortefontaine. Ce tracé qui reproduit une route départementale classique dispose de quelques spécificités comme une partie en pavé et c'est justement lors de l'un de nos passages qu'une de nos caméras se détache et vient percuter la carrosserie violemment. Nous revenons à notre point de départ et là, c'est le drame puisque nous avons écaillé la peinture. Le concept a eu droit à une nouvelle peinture avant d'être exposé dans un autre salon. Un grand moment de solitude, mais nous avions de même pu réaliser un reportage complet

Pas de souci de ce genre pour notre photographe, Eddy Clio, qui avait découvert par hasard en allant à la rédaction ce concept DeZir sur la place Vendôme en train de se faire photographier. Ni une ni deux, il a sorti son appareil photo pour réaliser ces photos presque un mois avant l'épisode évoqué précédemment. Quinze ans plus tard, il s'en rappelle comme si c'était hier.

Pour découvrir la riche production photographique d'Eddy, nous vous recommandons chaudement sa page Instagram.