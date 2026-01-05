Les bilans 2025 - Stéphane Schlesinger : on continue à prendre aux pauvres pour donner aux riches, ou quand l’écologie n’est qu’une injustice sociale !

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

Mon coup de cœur ? Côté voitures neuves, c’est difficile. Je les trouve globalement peu inspirées stylistiquement, lourdes et insuffisamment mises au point, à cause d’une électrification qui mange souvent trop de budget pour laisser suffisamment de sous à ceux qui mettent les châssis au point. Quant aux aides à la conduite GSR2, elles demeurent insupportablement intrusives. Toutefois, dans ce contexte défavorable au plaisir de conduire, je dois reconnaître avoir été favorablement impressionné par le Renault Symbioz 1.8, qui tranche dans le marasme actuel par ses liaisons au sol qui, très réussies, permettent de s’amuser un peu. Le nouveau moteur hybride et sa boîte à crabots revisités composent par ailleurs un ensemble plutôt plaisant.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

La Mini John Cooper Works électrique. Incroyablement lourde, pas vraiment dynamique, encore moins amusante, et surtout impitoyable pour les vertèbres. Quel intérêt y avait-il à définir ainsi cette soi-disant sportive ? Par ailleurs, je trouve débile de commercialiser une électrique dépourvue de charge rapide, comme la Renault 5 Five. Elle ne peut s'adresser qu'à des entreprises aux besoins bien spécifiques, non aux particuliers en recherche d'une petite polyvalente électrique et bon marché....

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

C’est une blague ?

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

La décision de revenir sur le passage au tout-électrique en 2035. Sur le fond, je pense qu’il fallait le faire, mais pas de cette façon aberrante. Pourquoi ? Parce qu’on ne va autoriser que des thermiques très chères. Or, l’électrification a pour conséquence d’alourdir le tarif des voitures neuves, ce qui tire vers le haut les prix de tout le marché de l’occasion, y compris ceux des modèles âgés. Une terrible bombe sociale !

Pourquoi ? Parce que l’accès à une voiture d'occasion décente par ses prestations et sa sécurité devient impossible pour bien des familles peu argentées qui en ont pourtant bien besoin, ne serait-ce que pour aller travailler ! Oui, mais il y a le leasing social, me rétorqueront certains. En fait, il ne concerne que des ménages ayant les moyens de consacrer au minimum 95 €/mois dans un modèle tellement peu polyvalent qu’il ne pourra servir que de voiture secondaire.

En clair, il s’adresse surtout à des gens qui ont déjà certains moyens, à l'instar d’ailleurs du bonus écolo. Sans oublier son corollaire, l’écotaxe, qui contribue à empêcher la mise sur le marché de modèles simples et pas chers, achetés par une population peu argentée. Dans l'absolu, c'est dingue de piquer 400 € à qui peit tout juste se payer une Dacia Sandero SCE à 13 290 € et de refiler 3 500 € à qui a les moyens de s'offrir une Tesla Model Y Premium à 46 990 €...

En gros, on continue à prendre aux pauvres pour donner aux riches : quand l’écologie n’est qu’une injustice sociale ! Je pense qu’il faut surtout aider les familles les moins favorisées, par des prises en charge sur les frais de réparation ou des chèques permettant d’acheter une voiture d’occasion saine et sûre, même si elle a plus de dix ans. Pas facile à mettre en place et à encadrer, certes, mais crucial.

Quand passeras-tu à l'électrique ?

Quand je me serai lassé de mon 6-cylindres en ligne. Pas tout de suite donc…

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

Non. Mon inquiétude, c’est l’inaptitude des constructeurs traditionnels à se défendre autrement qu’en tentant d’entraver l’arrivée des voitures chinoises par la loi. On a l’impression que, sans même parler des batteries, ils se complaisent depuis quelques décennies dans un certain laisser-aller technologique, préférant satisfaire des actionnaires sclérosés, au lieu d'investir dans la recherche. Un exemple parmi tant d'autres : pourquoi les marques françaises, autrefois excellentes, se sont-elles fait larguer en matière de sécurité passive par les chinoises ? L'Europe est un continent sur le déclin qui ferait bien de se retrousser les manches au lieu de gérer ce qu'on invente ailleurs.

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

J’en doute fort. Voici trop longtemps que nos constructeurs nationaux délocalisent (depuis les années 80 en réalité). Cela détruit le tissu industriel favorable à la construction des voitures : les fournisseurs sont décimés. Ce ne sont pas les seuls à agir ainsi, l’Allemagne et l’Italie surtout, s’effondrent également. Tout ça pour réduire très marginalement le coût de certains composants. On produisait près de 3,7 millions de voitures en France en 2002, on sera à moins de 850 000 en 2025. Comment être optimiste ?

Les Kei Cars arriveront-elles un jour ?

Jamais je l'espère, car c’est typiquement une fausse bonne idée. On n’a pas besoin de sous-voitures dégradées en matière sécurité, juste de modèles intelligents, héritiers des Renault Twingo 1 et Fiat Panda 2 notamment. Ce désir de Kei-cars, on le doit surtout à un législateur européen coupé du monde, qui préfère surlégiférer quitte à alourdir le prix des voitures, à un moment où la concurrence chinoise, moins chère (et plus technologique !), se fait toujours plus menaçante.

Ça ne suffisait pas de les aider de façon ahurissante en imposant le passage au tout-électrique ? On pourrait plutôt, par exemple, favoriser fiscalement des autos européennes respectant toutes les normes de sécurité et de pollution mais pesant moins de 1 000 kg, coûtant moins de 12 000 € et capables d'accueillir au moins quatre personnes ainsi que leurs bagages. Ça inciterait peut-être les constructeurs à se creuser la tête !

Ton souhait auto pour 2026 ?

Un retour au pragmatisme chez nos décideurs. Entre une Commission européenne isolée dans sa tour d’ivoire qui livre l’automobile aux Chinois, un Gouvernement français qui ne sait rien faire d’autre que taxer et des municipalités qui ne pensent qu’à entraver la circulation, au détriment de l’activité économique, on n’est pas gâté. J'aimerais aussi que les constructeurs se remettent à fabriquer des autos intelligentes : des citadines de 4,11 m, pesant plus de 1 300 kg et limitées par leur habitabilité, je trouve ça désespérant. Suivez mon regard...

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

L’A75 en Ferrari 599 GTB, si on supprime les limitations de vitesse. Se caler à 300 km/h dans les grandes courbes, puis se cracher dans les mains pour descendre le Pas de l’Escalette à 130 km/h, ça doit être quelque chose !