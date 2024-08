La Model Y Grande autonomie propulsion est-elle la meilleure des Tesla?

En bref 600 km d'autonomie 4,9 s de 0 à 100 km/h Seulement 2 000 € de plus que la version d'entrée de gamme...mais 9 000 € de moins que la Grande autonomie Dual Motor

Il fut un temps, pas si lointain, où les conducteurs de Tesla qui se croisaient sur la route s’adressaient un petit signe de la main, comme une reconnaissance d’appartenance au club restreint de « ceux qui savent ». Ceux qui savent que la mobilité électrique n’a rien d’une utopie, même sur longue distance, à plus forte raison grâce au réseau de Superchargeurs que la marque déploie le long des routes du monde entier. On dénombre 14 000 points de charge rapide Tesla répartis dans 1 150 stations en Europe, et 200 stations pour plus de 2 600 points de charge à ce jour en France.



Seulement voilà, le club ne cesse de gagner de nouveaux membres , à la faveur de l’élargissement de la gamme vers les modèles plus accessibles que sont les Model 3 et Model Y, et le petit salut de connivence d’hier a laissé place à une ignorance polie entre « Teslistes » (pardonnez ce néologisme). Ainsi vont les choses dans un monde où le Model Y est devenu le modèle le plus vendu en 2023, toutes marques et tous marchés confondus (1,23 million d’exemplaires). En France, celui-ci s’est écoulé à près de 13 000 exemplaires sur les 7 premiers mois de l’année, ce qui en fait la deuxième vente de la catégorie des SUV familiaux, toutes motorisations confondues. Pour autant, la concurrence ne cesse de s’étoffer avec des modèles de qualité - on pense par exemple au redoutable Renault Scenic, auréolé du titre de voiture de l’année 2023, mais aussi aux Peugeot 3008 et autres Volkswagen ID.4 – et le Model Y peine à disssimuler ses rides. Des rides qui se sont d’ailleurs fortement accentuées depuis le lancement de la Model 3 de deuxième génération, soit dit en passant.

La deuxième version la plus performante de la gamme



Pour garder son modèle dans la course, Tesla en élargit la palette de versions disponibles. L'offre démarre actuellement à partir de 44 990 € hors bonus pour la version propulsion à « petite » batterie revendiquant une autonomie de 455 km (et recharge DC à 170 kW, contre 250 kW aux autres modèles) pour culminer à 57 990 € pour la version Performance.

Entre celles-ci, on trouve la version Grande autonomie, qui n’existait jusqu'ici qu’en version Dual motor à transmission intégrale. Celle-ci se décline maintenant dans la configuration propulsion qui fait l’objet de notre essai. Au programme, le plus grand rayon d’action disponible parmi les Model Y, en l’occurrence 600 km pour la version à jantes 19 pouces, mais aussi un 0 à 100 km/h abattu en 4,9 secondes, soit un dixième de moins que la version grande autonomie à 4 roues motrices, facturée 5 000 € de plus...et même 9 000 € de plus si l'on tient compte du fait que la version Dual Motor, facturée 51 990 €, n'est de ce fait plus éligible au bonus.

Autant de caractéristiques qui en font tout simplement la version la plus recommandable de la gamme. Certains automobilistes pourraient s’inquiéter d’avoir à mener une lourde propulsion d'environ 350 ch (Tesla ne donne pas les niveaux de puissance exact de la plupart de ses modèles), mais les éventuelles embardées sont placées sous le contrôle d’une ribambelle de garde-fous électroniques qui en assagissent le comportement. Un comportement qui reste agréable, puisque l’on retrouve toutes les qualités routières du modèle : direction à la consistance quasi-parfaite, silence de fonctionnement, suspension "fermement confortable", absence de vibrations et, bien sûr, ces accélérations et relances-éclair qui font la joie des petits et des grands. Tout juste relève-t-on un train avant un chouïa moins incisif que sur la version 4x4, notamment dans les virages serrés parcourus à plus vive allure. Mais cette tendance à légèrement élargir les trajectoires ne se fera sentir que dans les cas de conduite un peu (trop) rapide, et restera parfaitement imperceptible 99,9% du temps. En d’autres termes, il apparaît parfaitement superflu de dépenser plus pour acquérir la version Dual motor, sauf pour un automobiliste évoluant régulièrement en montagne en hiver.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais quelle soute les amis! La banquette arrière est rabattable en trois parties, ce qui permet de glisser des objets long entre les deux passagers installés à l’arrière.

Un mot pour terminer sur les qualité d’habitabilité et les aspects pratiques qui rendent ce modèle si appréciable. La soute dispose d’un volume de 858 litres en intégrant le sous-coffre et les profonds puits latéraux. Le dernier bon point sera accordé au coffre avant, dont les 117 litres constituent un renfort appréciable quand on a rempli l'arrière et qu’on se demande où caser tel ou tel bagage dont on ne sait plus que faire. Et croyez-moi, avec une voiture comme ça, on n'a qu'une envie: partir en voyage, tous les week-ends!

La gamme Tesla Model Y

(en gras la version Grande autonomie propulsion qui fait l'objet de cet essai)