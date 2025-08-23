Élément essentiel de sécurité d’un véhicule, le système de freinage nécessite toute l’attention du conducteur. Il doit le conserver en bon état et faire régulièrement une inspection visuelle afin de voir l’état des plaquettes, des disques. Pour mieux se rendre compte de l’usure de ces éléments, il est parfois nécessaire de démonter les roues.

La durée de vie des plaquettes est variable, cela dépend de beaucoup de paramètres. Ainsi le poids du véhicule joue un rôle, si le véhicule fait plus de kilomètres en ville ou sur la route l’usure sera plus ou moins rapide, enfin la conduite du conducteur peut aussi interférer sur la durée de vie des plaquettes. Quoi qu’il en soit, si les plaquettes sont usées, il faut les changer.

Petits conseils avant de tout démonter

Procurez-vous la documentation de votre véhicule, la revue technique automobile qui facilite l’entretien courant vous permettra de mieux visualiser ce qu’il faut faire spécifiquement pour votre auto. Que vous ayez recours à la « RTA » ou pas, photographiez avec votre smartphone les éléments du dispositif de freinage (étriers, disques…) avant de les démonter, ça vous sera utile en cas de problème. Vous pouvez également photographier chaque étape du démontage et du remontage.

Vérifiez que les disques sont en bon état. Il ne sert à rien de remplacer les plaquettes si les disques sont trop usés (vous pouvez contrôler leur épaisseur à l’aide d’un palmer et vous référer aux préconisations du constructeur). Le cas échéant, il conviendra de vous adresser à un spécialiste pour qu’il change disque et plaquettes.

Si les disques sont bons, choisissez de bonnes plaquettes. Pas question de faire des économies. Adressez-vous à un concessionnaire de la marque de votre véhicule ou dans un centre auto, mais choisissez une marque réputée. Vérifiez que les plaquettes que vous choisissez sont prévues pour la marque et le type de votre auto ainsi que pour les étriers dont elle dispose (il peut y avoir plusieurs fournisseurs pour un même type d’auto).

Le jour de l’opération « plaquettes », installez votre véhicule sur une surface plane et suffisamment grande pour tourner tout autour de votre auto sans être gêné.

Utilisez de bons outils, un cric hydraulique, une ou plusieurs chandelles, des outils adaptés (clefs, tournevis, pinces…) et en bon état.

Mettez des gants de travail pour vous protéger les mains.

Avant tout démontage, vérifiez que le niveau de liquide de frein est assez bas dans le bocal (ce qui est normal quand les plaquettes sont usées), car lorsque vous allez installer les plaquettes neuves le niveau va remonter. S’il est trop haut (proche du maxi) avant le changement des plaquettes, à l’aide d’une seringue et en ayant soin de protéger vos mains avec des gants au nitrile, videz un peu de liquide de frein et versez-le dans un récipient (en verre de préférence) dont vous irez ensuite vous débarrasser à la déchetterie.

Enfin, évitez de démonter les freins des deux côtés à la fois. En cas de problème, si « vous ne vous y retrouvez plus » vous n’aurez qu’à regarder le côté opposé pour avoir les idées plus claires.

Démontage, prenez votre temps

En fonction du type de véhicule, il y aura plusieurs façons de procéder pour le démontage de l’étrier. Une fois celui-ci démonté, vous allez retirer les plaquettes. Avant d’installer les nouvelles plaquettes, vous allez devoir repousser le piston de l’étrier pour que les nouvelles plaquettes puissent être installées. C’est une opération délicate qui nécessite un certain doigté pour ne pas risquer de déchirer la sorte de soufflet qui entoure l’étrier. Le mieux est de retirer la plaquette qui n’est pas directement sur le piston et de laisser celle qui le touche. En repositionnant l’étrier, sans le fixer, sur le disque et en s’aidant d’un tournevis glissé entre la plaquette et le disque (attention à ne pas le rayer) on peut faire levier et repousser aisément le piston.

Remontage, tout en douceur

Une fois le piston de l’étrier repoussé, vous pouvez installer les nouvelles plaquettes. Attention à bien respecter le sens de montage de la plaquette. La partie charnue qui est constituée de la matière de friction doit être placée contre le disque, le support métallique contre l’étrier. Replacez l’étrier et vérifiez que toutes les pièces enlevées lors du démontage ont été correctement remontées. Vérifiez bien les serrages, plusieurs fois s’il le faut. Vous pouvez, avant de placer vis, écrous, boulons, rondelles, mettre sur les filets une petite dose de frein filet (une colle anaérobie vendue en centre auto) pour sécuriser le tout.

Avant de partir

Une fois que tout est bien remonté, que vous avez complété si nécessaire, le niveau de liquide frein avec le liquide de frein adapté à votre système de freinage (DOT 4 ou DOT 5 sont les types de liquide de frein les plus courants), pensez à bien « pompez » à la pédale de frein. Trois coups à « fond dans le vide » sur la pédale de frein seront nécessaires afin de bien positionner les plaquettes sur les disques.

Enfin, un petit rodage de 100 ou 200 km permettra à votre système de freinage d’être prêt à réagir à toute sollicitation de la pédale de frein sur plusieurs milliers de kilomètres.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.