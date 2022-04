Bien entretenir ses freins

Les freins d’une voiture sont composés de plusieurs éléments qui interagissent entre eux pour diminuer la vitesse de la voiture jusqu’à son arrêt complet. Si l’un de ces éléments est usé, incomplet ou endommagé, au mieux votre véhicule freine mal, au pire il ne freine plus du tout !

Le fonctionnement des freins

Les freins d’une voiture se composent :

d’un maître-cylindre qui assure l’envoi du liquide de frein sous pression ;

de liquide de frein qui assure la puissance de freinage aux roues ;

de flexibles qui relient les canalisations transportant le liquide de frein aux étriers de frein ;

d’étriers hydrauliques qui reçoivent les plaquettes ;

de plaquettes de frein qui assurent le contact avec les disques de frein et permettent de diminuer la vitesse du véhicule et de l’arrêter ;

et enfin de disques de frein solidaires des roues qui agissent sur la vitesse de ces dernières pour stopper le véhicule.

Lorsque vous freinez en appuyant sur la pédale de frein de votre voiture le maître-cylindre injecte le liquide de frein par les canalisations et les flexibles jusqu’aux étriers. Le liquide de frein va alors exercer sur ces derniers une pression hydraulique qui va permettre aux plaquettes d’entrer en contact avec les disques qui vont à leur tour entrer en action et freiner le véhicule. Le freinage engendre des frictions importantes, pouvant atteindre des températures de 800 °C, qui usent peu à peu le système de freinage de la voiture.

Comment savoir si vos freins sont usés ?

Les véhicules modernes sont pour la plupart équipés de systèmes d’alerte d’usure des freins qui vous avertissent grâce à des capteurs.

Mais en plus des frictions naturelles des pièces techniques qui usent les freins de votre véhicule, les poussières, les graisses, le goudron frais, la boue, peuvent adhérer aux disques et aux plaquettes et nuire à leur efficacité.

Sans capteurs, l’usure du système de freinage du véhicule peut se signaler à vous de différentes façons :

les plaquettes grincent lorsque vous freinez, signe d’une usure certaine qui peut entraîner des rayures sur les disques et la nécessité de changer également ces derniers,

la pédale de frein est molle et vous devez « pomper », ce qui peut indiquer soit un manque de liquide de frein, soit la présence d’air dans le circuit qui a besoin d’être purgé,

la pédale qui s’enfonce facilement indique souvent une usure des garnitures des plaquettes qu’il est temps de changer,

des à-coups sont généralement le prélude à des disques voilés ou rayés,

la pédale s’enfonce jusqu’au plancher, vous n’avez plus de frein, indique généralement que vous avez une fuite du liquide hydraulique et il est souvent trop tard pour vous en inquiéter !

Prendre soin de ses freins

Pour conserver des freins en bon état il suffit de prendre quelques précautions d’usage en commençant par faire contrôler l’ensemble du système de freinage par un professionnel au moins une fois par an, avant de partir en vacances par exemple.

Vérifiez ou faites vérifier les plaquettes de frein tous les 20 000 km si vous roulez principalement en ville, ou tous les 30 000 km si vous faites des trajets essentiellement autoroutiers et au minimum tous les deux ans si vous ne faites pas plus de 5 000 km/an.

Le liquide de frein et les flexibles doivent être contrôlés tous les deux ans ou tous les 50 000 km, de même que les freins à tambour et le frein à main.

Les disques sont facilement accessibles et visibles derrière les roues. Vous pouvez ainsi constater s’ils sont rayés. Ils doivent faire l’objet d’un nettoyage soigneux, surtout en hiver lorsque vous roulez sur des routes boueuses ou salées. Profitez du nettoyage sous pression de la voiture pour éliminer les salissures à l’aide de nettoyants pour jantes qui décolleront les résidus des plaquettes et des disques et élimineront les graisses.

Que faire si les disques sont rayés ?

Des disques de frein usés, rayés ou voilés doivent impérativement être changés.

En effet, chaque disque de frein a une épaisseur minimum prédéfinie. Cette côte minimum d'usure est inscrite dans la fiche descriptive du disque. Pour prendre une mesure d’épaisseur du disque de frein efficace il faut mesurer cette dernière sur trois hauteurs différentes : la 1re proche de la bordure extérieure, la 2e au centre et la 3e proche du bord intérieur. À noter qu’un pied à coulisse classique ne permet pas de mesurer un disque de frein usagé du fait de la présence de la bordure extérieure qui a pu se créer. Se munir d'un pied à coulisse pour disque ou d'un palmer.

Démontage du disque de frein et dépose de l’étrier

Vérifier si les pièces de suspension et les pièces du système de freinage sont endommagées et les remplacer si besoin.

Dans le cas d’un étrier flottant : retirer la partie inférieure maintenue par deux vis afin de libérer le disque.

Pour un étrier fixe : retirer entièrement l'étrier par les deux vis de maintien afin de libérer le disque.

Il n'est pas nécessaire de désaccoupler le flexible de frein de l'étrier. Néanmoins il est préférable de l'attacher à l'aide d'un tendeur au ressort de l'amortisseur.

Retirer la ou les éventuelles vis de guidage ou les agrafes de maintien (sur Ford par exemple) située(s) sur le centre du disque.

Desserrer l‘étrier du frein.

S‘assurer qu‘aucune contrainte ne s’exerce sur le flexible du frein.

Le cas échéant, démonter le support de l‘étrier.

Enlever le disque de frein.

Décapage et nettoyage le moyeu de la roue

Décaper avec précaution les surfaces d’appui du moyeu de la roue.

Pour cela utiliser une ponceuse adaptée.

Attention à ne pas endommager le moyeu !

Nettoyer ensuite les surfaces décapées avec un nettoyant spécial pour frein.

Vérifier si les supports de freins et les surfaces d’appui du moyeu sont endommagés.

Montage du nouveau disque de frein

Attention, lors du remplacement du disque de frein, il est impératif de changer également les plaquettes de frein.

Les disques de frein livrés prêt-à-monter ne doivent pas être nettoyés ou dégraissés avant le montage.

Il est indispensable que le nouveau disque ne présente pas de surfaces huileuses ou graisseuses.

Installer le nouveau disque sur le moyeu de roue et remettre en place la ou les vis ou agrafes de maintien.

Réinstaller l'étrier.

Nettoyer avec une brosse métallique les portées de plaquettes de frein

Dans le cas d’étriers flottants : remonter la partie inférieure fixe de l'étrier

Pour des étriers fixes : remonter l'étrier