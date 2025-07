Porter un casque en trottinette permet d’avoir l’air ridicule plutôt que mort

Une vidéo du crash-test d’un mannequin sur trottinette électrique lancé à 20 km/h et butant sur un trottoir a fait le tour du monde, montrant l’importance du casque. Certes, mais la vidéo ne montre pas la réalité. Une vidéo réalisée par la Japan Automobile Federation.

La trottinette fait peur. Et pour cause, son usage est passé d’une poignée de flemmards atteints du syndrome Peter Pan, à 2,5 millions d’utilisateurs en 2022. Désormais, 10 % des adultes en possèdent une. Un chiffre qui passe même à 14 % en Seine-et-Marne. Logique, car cet engin permet de gagner du temps, de s’affranchir des transports en commun, de la voiture et coûte moins cher qu’un vélo à assistance électrique, tout en étant plus logeable que ce dernier.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Protocole de crash-test : une Dualtron Mini et une Xiaomi Scooter Pro 4 pour le crash test

La Dualtron Mini est réputée pour être facilement débridable et prendre aisément 45 km/h (1 450 W en monomoteur et 2 900 W en dual motor). Le tout, en reposant sur des roues de 8,5 pouces à chambre à air classique.

NDLR : j’ai eu deux fois l’occasion d’en emprunter une pour un essai. Dans le premier cas, le pneu arrière a crevé après 10 km. Dans le second, c’est le retour du contrôleur (la commande d’accélérateur) qui est resté coincé. Sur un engin sans sécurité au démarrage (qui oblige à patiner avec le pied et atteindre une certaine vitesse).

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est nettement moins puissante (450 W) et plus utilisée par le commun des mortels, puisqu’elle est l’un des modèles les plus vendus en France.

Dans les deux cas, les trottinettes offrent une fourche suspendue.

Donc ce choix pour le Crash Test est pertinent. Bien joué !

Un véhicule dangereux, vraiment ?

Un tel véhicule utilisé à outrance par des humains engendre forcément des dérives. Le taux d’accidents a grimpé en flèche. Moins par le risque causé par l’engin lui-même que par la mauvaise utilisation qui en est faite. C’est qu’à la différence d’une moto ou d’une voiture, il n’y a pas de permis de trottinette, tandis qu’elle est nettement plus facile à appréhender qu’un vélo. La confiance se gagne plus rapidement et l’excès de confiance arrive alors trop vite.

Le casque n’est pas utile, il est indispensable

Les statistiques font également mal. Ainsi, le Centre de traumatologie de Munich a établi des retours sur 192 patients, entre 2018 et 2019. Une légère majorité d’hommes (58 %) et surtout des tissus mous touchés (brûlures de la peau) aux extrémités et au visage. Et une brûlure au visage, ça a tendance à rester à vie. Sur 271 patients adultes, 52 % ont subi un traumatisme crânien. Mais 82 % des blessures ont été prises en charge la nuit et 30 % sous alcoolémie. La drogue n’a pas été mentionnée, mais elle a été relevée dans d’autres études. Le tout, pour un âge moyen de 28 ans. Il faut en moyenne 4 jours d’hospitalisation.

On continue avec la France. À Lyon, il y a eu 1 197 nouveaux cas entre 2019 et 2021 (soit pile pendant la période COVID-19). Avec 77 % de chutes sans tiers (les gens se gaufrent seuls). Cela a donné 8,7 % de traumatismes crâniens, dont 1,9 % grave. Notez que sur 325 cas, seulement 3 % portaient un casque. Et encore une fois, 30 % étaient en état d’ébriété.

Les statistiques de l’hôpital Trousseau font peur. Ainsi, 50 % des chutes sont isolées et le casque n’est porté qu’une fois sur six !

La vidéo à l’origine de cet article est intéressante mais contestable

Cette vidéo cherche à montrer l’effet de levier, principe classique de la physique et base de la leçon sur les torseurs. Pour faire simple, vous appliquez une force sur le guidon, dirigée vers l’avant. En opposition, vous exercez une force sur le deck, dirigée vers le bas. L’ensemble crée un équilibre. Si vous avancez, c’est que les roues ajoutent une force supplémentaire, dirigée vers l’avant. Bloquez une roue, et vous basculerez, car une force s’opposera à celle qui vous pousse vers l’avant. L’effet de levier sera amplifié : une force en bas à la roue vers la trottinette, une force en haut, sur le guidon, vers l’avant. Forcément, ça tourne ! On appelle cela un moment dans le jargon.

Dans le crash test présenté, le trottoir de 10 cm est percuté sans tentative de soulever la roue, un réflexe que toute personne n’ayant pas 3 grammes d’alcool dans le sang (ou ayant fumé de la Marie-Jeanne) aurait. À cela s’ajoute un autre souci : le mannequin n’a pas de capacité de retenue. Il se laisse tomber comme un poids mort. Là encore, si vous êtes conscient de ce qu’il est en train de se passer, vous mettrez vos bras en avant pour vous protéger. Ce qui va engendrer d’autres séquelles (notamment au niveau du thorax et des coudes).

Puis la tête ne tape pas directement. Bien que les bras, les épaules et le haut du torse prennent tarif comme on dit. En voulant se protéger, nous avons tendance à faire pivoter le guidon durant la chute, et le bout de ce dernier termine dans une côte, le sternum ou le foie.

Bref, ce crash test ne représente pas réellement le déroulement exact d’une chute. Mais le message est vrai et les dégâts réels, parfois pire, puisque le casque n’empêche pas le reste.

Il vaut mieux avoir l’air ridicule qu’avoir l’air mort

Avis de quelqu’un qui roule en trottinette depuis 15 ans : portez un casque intégral. La trottinette électrique est traître, car facile. La vitesse de 25 km/h à son guidon donne l’impression d’évoluer lentement. Mais se manger le sol à 25 km/h, c’est accepter de se racler la peau, d’être brûlé, de se casser quelque chose et de finir aux urgences.

Vous êtes pressés de rejoindre votre bureau ? Arriver en retard est préférable à se coltiner trois à quatre jours d’hospitalisation (la moyenne des urgences) plus les ITT derrière.

Quant au casque intégral, il protégera votre mâchoire, vos pommettes ou encore vos dents. C’est tout bénef pour vos finances, votre job et votre photo de profil sur les applications de rencontres.