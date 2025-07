On a testé le Duster diesel qui ferait un carton en France

Le Dacia Duster, c’est une success-story qui dure depuis près de 15 ans. Le 4x4 produit à plus de 2,4 millions d’exemplaires est le SUV le plus vendu en Europe. Lancé l’an dernier, la nouvelle génération a mis de côté le diesel. Qui représentait pourtant près d’un tiers des ventes en France.

Pourquoi avoir mis de côté le diesel ?

"En Europe, sur le segment des SUV compacts (B+SUV & C-SUV), on constate que la part de marché du diesel dans les immatriculations est passée de 38% en 2018 à tout juste 6% en 2025. Pour Duster et Bigster, Dacia a choisi de remplacer en Europe ses motorisations diesel par des motorisations full-hybrid et mild-hybrid pour coller aux attentes de ses clients, qui, en très grande majorité, se désintéressent des motorisations diesel au profit de solutions plus électrifiées, proposant des CO2 plus bas et donc une fiscalité (comme les malus en France) plus douce" explique Didier Michaud, Responsable Moteurs & Plateformes Dacia.

Une décision stratégique

Si les consommateurs Européens et Français achètent moins de diesel, c'est aussi que l'offre se raréfie. Et la principale raison de cette disparition, est fiscale et financière analyse Michelle Holtz, notre spécialiste éco."En Europe, la réglementation impose un plafond d’émissions de C02 moyen aux constructeurs (normes CAFE). Pour ne pas être trop pénalisée, Dacia comme les autres marques d'ailleurs, doit vendre de l’hybride. Sachant que le diesel se vendrait très bien et pour ne pas cannibaliser l’hybride, on comprend pourquoi la marque l’a retiré, c’est une décision stratégique".

En France et plus largement en Europe, on assiste donc à une sorte de flou général. Bruxelles pousse pour les énergies nouvelles à grands coups de taxes et de malus écologique. Mais au final c’est le client qui a le dernier mot. Résultat des courses, l’électrique n’atteint pas les objectifs, l’hybride redécolle et plusieurs marques réintroduisent des petits blocs essence électrifiés et certains même des moteurs diesels.

Et si Dacia avait proposé un diesel sous le capot de son SUV Star ? Ça donnerait quoi ? En réalité, c'est déjà le cas. Le nouveau Duster existe bel et bien équipé d'un moteur dCi, et il est vendu dans un seul pays, au Maroc où nous nous sommes rendus pour l'essayer.

Au Maroc, le diesel représente 80% du neuf et dans un pays ou Dacia s’octroie pratiquement 27% de part de marché, il était impossible pour le constructeur de passer à côté d’une offre. D’autant plus que Duster figure dans le top 5 des voitures les plus vendues.

"La stratégie de Dacia, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne technologie. Quand on établit le plan produit du Duster, il y a 24 mois, le marché marocain est encore à 90% diesel. Nous sommes des commerçants, on répond à la demande du pays et à la demande des clients", explique Thibault Paland, Directeur Général de Dacia au Maroc.

Duster 1.5 dCi, à partir de 21 700 € (malus : 260 €)

Dacia a donc reconduit le 1.5 dCi qui prenait place sur la précédente génération de Duster. Au Maroc, c’est d’ailleurs la seule motorisation disponible au catalogue ... pour le moment. A ce jour, le SUV ne propose pas d’hybride ni de GPL. Le 4 cylindres développe ici 115 ch (270 Nm de couple). Il est secondé par une boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et proposé pour le moment uniquement en deux roues motrices. La gamme est la même qu’en France et se compose de 4 finitions avec un prix de départ fixé à 226.900,00 MAD, soit 21 700 € TTC.

Ne le commercialisez pas, sinon il se vendrait !

Une fois en mains, on comprend très vite que le moteur diesel est parfaitement adapté au Duster. Ce bloc polyvalent offre un très bon rapport agrément et économies d'usage. Il colle à la philosophie de Dacia, à savoir proposer des voitures RATIONNELLES. Durant notre séjour nous avons parcouru plus de 1 000 km. Nous avons ainsi observé, une moyenne de 5,9 l/100 km sans jamais pratiquer l'éco-conduite.

Le déficit de couple des motorisations GPL (160 Nm) et hybride (180 Nm) est ici comblé. Le dCi, avec 260 Nm envoyé aux roues avant, profite aussi du poids contenu du Duster (en l'occurrence 1 400 kg) pour délivrer des accélérations et des reprises bien plus franches. Pour tracter, voyager en famille ou évoluer sur des revêtements exigeants, cette motorisation s'avère hautement plus compétente que les blocs proposés en France.

Livré ici avec une boîte mécanique à 6 rapports, il exprime tout son potentiel sur les 5 premiers rapports. La 6ème conçue pour abaisser les taux de CO2 et les consos sert au final très rarement. Ce Duster dCi émet 123 g de CO2, ce qui en France le soumettrait à un malus de 260 € en 2025. Sa masse contenue lui permettrait d'échapper au malus sur le poids.

Économe, polyvalent et sobre comme un chameau le Duster diesel mérite assurément d’être vendu chez nous au même titre que le Jogger et le nouveau Bigster, eux aussi équipés d’un dCi sur le marché marocain. Si Dacia affirme que cela ne fait pas partie de sa stratégie en Europe, il n’y a rien inscrit dans le marbre car plusieurs marques ont réintroduit ou prolonger la commercialisation des diesels à l’image du groupe Stellantis.

Importer un Duster diesel depuis le Maroc, c’est possible, mais pas sans contraintes. En effet, importer un véhicule depuis un pays situé hors union européenne réclame de nombreuses, de très nombreuses pièces justificatives. Il faudra immatriculer temporairement la voiture, l’assurer, l’exporter, la dédouaner (environ 10% de la valeur + 20% de TVA), l’immatriculer en France et payer le malus.

Dans le cas où le prix de vente à l’étranger est déjà TTC, vous pouvez faire une demande de remboursement auprès du fisc local pour vous faire rembourser la TVA. Mais dans le cas précis du Duster, l’opération est fastidieuse et coûteuse. Il faudra ajouter environ 10 000 € au prix de la voiture. Pour abaisser les frais l’on vous conseille soit de faire appel à un mandataire soit l’acheter d’occasion.