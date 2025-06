Quelle est la meilleure Dacia pour la famille ?

Dacia est devenu un constructeur incontournable sur le marché automobile en s’imposant aujourd’hui comme la marque préférée des conducteurs français et européens. Deux modèles séduisent massivement les clients : la citadine, la Sandero mais également le SUV, le Duster.

Malgré ce succès, Dacia en veut toujours plus et vient d’élargir sa gamme avec le Bigster, qui va lui permettre de faire ses débuts sur le segment des SUV compacts, une catégorie qui représente un gros potentiel de clients.

Aujourd’hui, à côté des citadines Spring et Sandero, Dacia propose donc trois véhicules qui pourraient séduire les familles : le Duster, le Bigster et le Jogger, le break 7 places. Mais à l’heure du choix, quel modèle faut-il choisir ?

Sur le plan esthétique, le Bigster reprend les nouveaux codes stylistiques de la marque apparus sur la dernière génération de Duster et inaugurés par le concept-car Bigster, qui avait marqué le début de la Renaulution chez Dacia. Les deux SUV sont donc très proches esthétiquement même si des différences existent sur les dimensions bien évidemment, mais aussi comme sur la face avant avec un par exemple un bouclier ton caisse contre en plastique brut sur le Duster, qui donne l’impression d’avoir un côté plus baroudeur sur ce dernier. On retrouve tout de même de nombreux points communs comme la signature lumineuse en forme de flèche ou la calandre avec la nouvelle identité de la marque.

À côté de ses deux modèles, le Jogger apparait comme vraiment daté. C’est logique, car il date de 2021 et va profiter d'ici à la fin de l’année d’un restyling, qui va le moderniser. Sa carrosserie de break est également moins tendance, ce qui joue moins en sa faveur que ses deux frères SUV.

Budget : trois modèles qui se tiennent dans un mouchoir de poche

En comparant trois modèles de la même marque, on ne sera pas étonné d’avoir des notes très proches, voire identiques, sur de nombreux critères. En effet, les durées de garantie sont les mêmes pour les trois compères et les moteurs hybrides dont ils sont dotés sont tous à chaîne de distribution. Pas possible de les départager non plus sur la décote à envisager au bout de 3 à 5 ans, on sait que la marque roumaine décote peu, quel que soit le modèle. De même, la fiabilité attendue, avec des moteurs de même technologie, et un badge identique sur le capot, ne permettra pas plus de les départager : elle est identique.

Il faut donc aller regarder du côté des prix de vente, de la consommation, et du montant du malus, pour arriver à les départager. Et concernant ce dernier aspect, le Duster perd un tout petit point. Mais c’est presque sévère. Car oui, il écope d’un malus, mais le plus petit qui soit : 50 €, à cause de ses rejets de CO2 de 113 grammes/km. Le Bigster, pourtant plus puissant et imposant, profite de son moteur hybride 1.8 plus moderne que le 1.6, pour afficher une consommation mixte WLTP plus basse. Mais le Jogger n’est pas loin et c’est le Duster qui perd encore un point, en consommant officiellement 0,2 à 0,3 litre de plus que ses petits copains.

Quant aux tarifs, là, c'est le Bigster qui perd au jeu. C’est le plus moderne et le plus volumineux des trois, le plus puissant et le mieux présenté. Il est fort logique qu’il soit le plus cher. Suivent le Duster et le Jogger, dans cet ordre. C’est donc le Jogger et ses 7 places qui affiche la note la moins élevée (27 600 €, soit 4 100 € de moins que le Bigster et 900 € de moins que le Duster), et la notation la plus avantageuse.

Au final, c’est donc le Jogger qui profite de son prix le plus bas, et de sa consommation à peine supérieure à celle du Bigster (en norme WLTP) pour s’imposer d’un bout de pare-choc devant le Bigster, tandis que le Duster ferme la marche à ce chapitre budget. Mais les trois peuvent être considérés comme bien placés dans leurs catégories respectives.

Note : 15,8 /20 15 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Équipement : on s'éloigne de plus en plus du low-cost

Tous très compétitifs, voir quasiment imbattables dans leurs catégories respectives, ces trois Dacia, ici en finition haut de gamme Extrême, présentent un grand nombre d’équipements en commun comme l’écran tactile, l'accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul avec radars de stationnement, la climatisation automatique, etc.

Mais à motorisation et finition équivalente, c’est le Dacia Jogger qui en offre le plus pour moins cher. Pour 27 600 €, il propose la même dotation que le Duster, avec 2 places en plus et une meilleure modularité grâce à sa banquette arrière basculante et ses deux sièges extractibles, tout en étant moins cher de 900 €.

Le Duster se distingue uniquement par la présence d’un écran tactile de 10 pouces et par l’intégration de services connectés. Ce qui ne permet pas de combler l’écart.

Enfin, le Bigster, vendu ici 31 700 €, monte en gamme avec quelques équipements supplémentaires comme l’instrumentation numérique complète, la navigation connectée, le toit ouvrant panoramique ou encore l’éclairage full LED. Malgré son rapport prix/équipement plus favorable que celui du Duster, il ne peut rivaliser face à un Jogger bien pensé et bien équipé. Le Jogger remporte donc la partie équipement suivi par le Bigster et en queue de peloton le Duster

Rapport prix/équipements Bigster 1.8 Hybrid 155 Extreme Duster 1.6 Hybrid 140 4x2 Extreme Jogger 1.6 Hybrid 140 Extreme 7 pl. Aides à la conduite























Conduite (liaisons au sol)























Confort























Multimédia























Style intérieur























Style extérieur























Note : 14,7 /20 14,3 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Pour ce qui est de la présentation intérieure. Logiquement, les Duster et Bigster sont très proches. Les planches de bord sont massives et dégagent une indéniable impression de robustesse. Elles font également la part belle avec des instrumentations numériques 7 ou 10 pouces suivant les modèles et finitions et des écrans multimédia de bonne taille qui accepte le dernier système d’exploitation de la marque. Comme c’est le cas de l’extérieur, c’est vraiment le Jogger qui accuse son âge. Apparu en 2021, puis après avoir adopté la nouvelle identité de la marque, il souffre de quelques détails qui ne trompent comme notamment la forme du volant, l’instrumentation ou même les dimensions du multimédia et surtout son fonctionnement plus lent et nettement moins perfectionné.

Aspects pratiques : un Jogger qui toise de peu le Bigster

Quand on parle de voiture familiale, les aspects pratiques sont essentiels. Même si le Bigster est le plus grand (4,57 m de long), c’est tout de même le Jogger qui est le plus logeable. Tout d’abord, car il est seul capable d’accueillir 7 passagers. Mais ce n’est pas tout puisque c’est également lui qui dispose du volume de chargement le plus conséquent. En configuration 5 places, il revendique ainsi un volume de chargement de 699 litres et même 820 litres en enlevant les deux places additionnelles. Surtout, il a le grand avantage d’avoir une contenance ne varie pas avec la carburation. En effet, les Bigster et Duster en hybride perdent nettement en volume de chargement (respectivement 46 litres et 83 litres).

Quand on rabat tous les sièges, il écrase littéralement la concurrence avec 2 055 litres contre 1 922 litres pour le Bigster et 1 545 litres pour le Duster. Enfin, Enfin, il dispose de deux autres atouts non négligeables liés au fait qu’il s’agit d’un break et non d’un SUV : son seuil de chargement particulièrement bas (63 cm contre 78 cm) et d’une longueur de chargement avoisinant les 2 mètres.

Le Bigster est loin de se laisser faire puisqu’il dispose d’une banquette rabattable selon le schéma 40/20/40 contre 50/50 contre les Duster et Jogger et ce n’est pas tout, car des manettes implantées dans le coffre permettre d’actionner cette même banquette depuis le coffre. Plus petit, le Duster s’avère le moins pratique des trois.

La supériorité du Jogger est moins flagrante en matière d’habitabilité. Alors certes, celui-ci dispose d’une banquette la plus accueillante puisqu’il est possible de positionner trois sièges bébé de taille identique. En revanche, il faudra faire des concessions sur le confort de la banquette. Celle du Bigster est nettement plus agréable et il possède aussi la largeur intérieure la plus conséquente. Il est en de même de l’espace aux genoux, mais attention, il ne faut pas oublier que le Bigster est le plus grand de ce comparatif. La différence avec ces deux rivaux existe, mais elle n’est pas significative