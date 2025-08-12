De toutes petites remises sur la DS N°8

Fini la routière Ds 9 (qui ne se vendait pas), le haut de gamme du constructeur DS Automobiles se nomme désormais « N°8 » et prend la forme d’une berline « fastback » aux faux airs de crossover.

Basée sur l’architecture STLA Medium comme le Peugeot 3008 ou l’Opel Grandland, cette N°8 existe pour l’instant uniquement avec des motorisations électriques mais doit devenir thermique ultérieurement pour élargir son offre. Comme ses prédécesseurs, elle vise les marques premium allemandes et espère détourner certains de leurs clients.

De petites remises

Disponible à partir de 59 500€ en finition Pallas lors de son lancement officiel il y a quelques semaines, cette N°8 a déjà droit à de petites remises. Dans sa version de base, elle reste à 59 500€ mais en finition « Etoile Ligne Business », elle demande 66 780€ au lieu de 68 080€ prix catalogue. En finition Jules Verne haut de gamme, elle s’affiche à 76 900€ au lieu de 78 200€ prix catalogue.

1 300€ de remise sur une auto vendue à près de 80 000€ (soit 1,66% de réduction), ça ne va probablement pas changer grand-chose sur les ventes du modèle. Mais c’est tout de même intéressant de voir que DS Automobiles commence à proposer des remises sur son nouveau haut de gamme.

Quel succès pour la DS N°8 ?

Depuis qu’elle est devenue une marque à part entière au sein de l’ancien groupe PSA, DS Automobiles n’a jamais réussi à atteindre des volumes de vente significatifs avec ses modèles haut de gamme (même si le DS 7 a quand même réussi à trouver sa clientèle). Cette N°8 permettra-t-elle au constructeur de s’imposer enfin face à BMW, Audi et Mercedes ?

