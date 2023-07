Stellantis présente sa nouvelle plateforme STLA Medium

C’est un élément majeur du futur du groupe Stellantis. La plateforme STLA, déclinée en quatre versions (Small, Medium, Large et Frame), servira de base technique pour tous les véhicules du groupe (thermique et électrique), l’enjeu est donc capital.

La Medium est la première à entrer sur scène. Elle est conçue pour accueillir les berlines, les crossovers et les SUV des segments C et D, c’est-à-dire pour les modèles qui mesureront de 4,30 m à 4,90 m de long (empattement compris entre 2,7 et 2,9 m). Elle couvrira ainsi le cœur du marché automobile mondial puisque 35 millions d’unités de ces deux segments ont été vendues en 2022, soit près de la moitié du volume mondial (78,5 millions). Stellantis prévoit que jusqu’à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur la plateforme STLA Medium.

Elle accueillera deux batteries différentes (pack Performance et pack Standard) dont la capacité atteindra au maximum 98 kWh utiles. Le premier pack permettra de parcourir plus de 700 km, le second dépassera 500 km, selon le cycle WLTP. Ces packs de batterie auront les mêmes dimensions et des systèmes de refroidissement communs. En revanche, Stellantis a prévu de pouvoir y intégrer de futures batteries de type solide.

Afin de réduire les temps de charge, l’architecture atteint 400V et Stellantis indique qu’il sera possible de recharger la batterie de 20 à 80 % en 27 minutes (2,4 kWh/minute). Autre donnée, la consommation pourrait descendre sous la barre des 14 kWh/100 km. Un appétit de moineau qui nécessitera vérification via nos tests de consommation et d’autonomie.

Côté moteur électrique, cette plateforme sera disponible en traction avant et en quatre roues motrices. Les puissances varieront de 160 kW (soit 218 ch) à 285 kW (soit 388 ch).

Primeur au Peugeot 3008

Le prochain Peugeot 3008, de troisième génération, sera le premier à bénéficier de cette plateforme. Il sera dévoilé en septembre prochain pour une mise sur le marché en 2024. Ses motorisations seront multiples : petits moteurs 48V, hybrides rechargeables et bien sûr propulsion électrique. Pour cette dernière, il est encore trop tôt pour connaître les spécificités. Cependant, il ne devrait pas bénéficier de la grosse batterie permettant de franchir les 700 km d’autonomie.

Cette nouvelle plateforme sera notamment fabriquée à Rennes à partir de 2025 pour un futur SUV Citroën. Il s'agit probablement du remplaçant de l'actuel C5 Aircross.