Citroën ë-C4 (2023) : nos mesures d'autonomie

Apparue il y a bientôt trois ans, la Citroën ë-C4 est la première pierre à l'édifice 100 % électrique de PSA (devenu Stellantis en 2021) si l'on exclut la C-Zero, clone de la Mitsubishi i-Miev. Partageant plateforme et éléments mécaniques avec d'autres cousines du groupe, et notamment les Peugeot e-208 et e-2008, cette berline de 4,36 m de long dispose d'un moteur électrique de 136 ch alimenté par une batterie d'une capacité brute de 50 kWh.

Des valeurs modestes si on les compare à celles d'autres modèles compacts tels que la Renault Megane E-Tech ou la Volkswagen ID. 3, mais qui sont au niveau de son prix, bien inférieur : à partir de 29 990 €, bonus de 5 000 € déduit. D’autre part, une version plus efficace, dotée d'une pile de 54 kW bruts et de 156 ch, est d'ores et déjà dans les tuyaux. En attendant l'essai imminent de cette nouvelle génération, concentrons-nous sur le rayon d'action du modèle actuel en mesurant ses consommations…

Piano sur l'autoroute…

Pas trop lourde (1 541 kg annoncés) et dotée de pneus à faible résistance au roulement relativement étroits (Michelin e-Premacy en 195 mm de large), l'ë-C4 n'apparaît pas spécialement gourmande en électricité. Son appétit inférieur de 13 kWh/100 km sur route permet d'espérer 350 km avant de recharger. Et en ville, avec seulement 11,2 kWh/100 km relevés, on peut même en atteindre 400 malgré la faible capacité de batterie de 46 kWh utiles.

Hélas, cela se complique sur voie rapide. À 130 km/h, l'ë-C4 réclame ainsi 22,5 kWh/100 km, soit un rayon d'action d'à peine plus de 200 km, ou 160 km avec 80 % de batterie. Et cela dans des conditions optimales (peu de relief, température extérieure de 20 °C, vent faible). Mieux vaut donc réduire directement la vitesse à 120 km/h pour limiter la consommation à 20,1 kWh/100 km et assurer des relais de 180 km (avec 80 % du "plein") à 228 km (à 100 %) environ (ce que nous avions constaté lors de notre récent essai longue durée de 1 000 km). D'autant plus que la puissance de charge sur les bornes rapides en courant continu culmine à 90 kW, et durant un court instant selon nos relevés. Soit des branchements de 35 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC Prise classique (2,3 kW) 24 h Prise renforcée (3,7 kW) 15 h Borne Wallbox (7,4 kW) 7 h 30 Borne publique triphasée 5 h (11 kW maxi en option)

Mesures Caradisiac Conditions : temps clair, de 14 et 20 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 90 kW 35 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h maxi 22,5 kWh/100 km 204 km Autoroute à 120 km/h maxi 20,1 kWh/100 km 228 km Route à 80 km/h maxi 13 kWh/100 km 353 km Ville 11,2 kWh/100 km 410 km Cycle d'homologation mixte WLTP 13,1 kWh/100 km 350 km

Verdict : vivement la nouvelle version !

Si l'autonomie de l'ë-C4 136 ch peut suffire en ville et sur route, elle est clairement insuffisante sur long parcours. Même en limitant sa vitesse à 120 km/h, difficile de réaliser des relais de plus de 160 km avec 80 % de la batterie. Une valeur qui sera encore réduite en plein hiver. Dur à accepter pour un véhicule à vocation familiale, même si le prix d'appel de 29 990 € (bonus compris) est intéressant. Espérons que le nouveau modèle, doté d'un nouveau moteur et d'une batterie de 54 kWh, fera vraiment mieux…