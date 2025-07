Citroën, Jaguar et Fiat en berne, Renault au-dessus du lot

L'automobile a aussi ses lanternes rouges

Alors que le tour de France 2025 s'achève, le cyclisme n'est pas la seule discipline a disposer de lanternes rouge. Mais l'automobile n'a pas de voiture-balai pour ramasser les perdants du moment. À commencer par Jaguar qui n'a vendu, en tout et pour tout que 8 unités le mois dernier en Europe. Du côté de Maserati, la période n'est pas au mieux non plus, avec seulement 4 328 autos écoulées au cours des six derniers mois sur ses principaux marchés. Enfin, des marques beaucoup plus généralistes, comme Citroën, Opel et Fiat traînent elles aussi la jambe et sont en net recul.

Retrouvez les chiffres de ventes de Fiat, Citroën et Opel.

Renault se maintient mais perd un atout

Dans le marasme actuel, le losange est une exception. Ses ventes se maintiennent au premier semestre grâce à la Clio, l'auto la plus diffusée en Europe, mais aussi grâce au Symbioz, la version rallongée du Captur. Une bonne nouvelle pour le groupe, dont l'action avait pourtant plongé une semaine auparavant, après un avertissement sur objectif et un patron qui n'est toujours pas nommé. Mais cette heureuse surprise est légèrement assombrie par la fuite de Gilles Vidal qui retrouve Stellantis, son ancien employeur ou il va prendre la direction du design européen pour toutes les marques du groupe. Il quitte un groupe en bonne forme pour un autre qui l'est moins.

Retrouvez la volte-face de Gilles Vidal.

La Chine en version diesel

Qui a dit que les constructeurs chinois ne fabriquent que des voitures électriques ? Non seulement la meilleure vente de Byd en Europe, le Seal U DM-I, est un hybride rechargeable, mais voilà que l'Empire du milieu débarque en mode diesel. C'est la division utilitaires du groupe Saic qui tente le coup avec un pick-up au gazole. Ce Maxus T60-Max dispose d'un moteur de 215 ch, de 500 Nm de couple, et de toutes les qualités (sur le papier) de ses confrères occidentaux. Mais là où l'on attendait le Chinois sur ses tarifs canons, il s'affiche au prix du marché, à 45 480 euros. Un prix, tout de même, ou tout est compris, sauf ses variantes de peinture.

Retrouvez en détail la présentation du Maxus T60-Max.

Tesla Model Y, toujours au niveau

Ça y est : la Tesla Model Y 2025 Propulsion est désormais disponible et Alexandre Bataille s'est empressé d'en prendre le volant. Il a constaté que l'Américaine est toujours au niveau, par sa facilité de prise en main comme par sa faible consommation. En plus, à 44 990 €, elle est éligible au bonus. Que demander de plus ? Un petit peu plus d'autonomie et pour cela, il faudra rajouter 2 000 euros à la facture. De quoi faire râler Elon Musk lui-même qui estime que les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter son auto. Pas de quoi baisser leur prix pour autant.

Retrouvez l'essai complet de la Tesla Model Y 2025 Propulsion.