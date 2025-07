Fiat et Citroën, ça va pas fort

Le groupe Stellantis signe de très mauvais chiffres de vente dans les dernières données du premier semestre 2025 publiées par l’ACEA. Le groupe a vu ses immatriculations sur le Vieux continent baisser de 16,1% sur le dernier mois de juin et de 11% sur l’ensemble du semestre par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente, dans un marché en baisse générale de respectivement 7,3 et 1,9%.

Dans le détail, la marque Peugeot s’en sort bien puisqu’elle ne perd que 0,1% au mois de juin dans ses ventes et progresse même de 1,1% sur le premier semestre 2025. Jeep limite aussi la casse (-13% en juin et -2% sur le semestre) alors qu’Alfa Romeo grimpe de 31,7% sur le mois et de 33,3% sur le semestre grâce à son Junior. Lancia dévisse totalement (-73,9% sur le semestre), mais c’est parce qu’elle ne commercialise plus que la nouvelle Ypsilon beaucoup plus chère que l’ancienne, qui figurait toujours parmi les meilleures ventes d’Italie en 2024. DS Automobile n’y arrive toujours pas non plus, en baisse de 22,5% sur le semestre.

Opel, Citroën et Fiat en chute libre

La dynamique du côté d’Opel reste aussi catastrophique, avec -7,4% sur le mois de juin et surtout -16,1% sur le premier semestre 2025. Mais ce sont surtout les situations de Citroën et de Fiat qui inquiètent : la marque aux chevrons a perdu 22,9% en juin et 13% sur le premier semestre. L’enseigne italienne, elle, plonge carrément de 38% en juin et de 23,1% sur le semestre.

Citroën peut pourtant compter sur des nouveautés importantes, sa citadine C3 et son crossover urbain le C3 aircross à la tarification bien placée. Fiat n’a visiblement pas bénéficié de la commercialisation de la Grande Panda électrique et misera désormais sur les nouvelles déclinaisons « hybrides » et thermiques de la citadine pour progresser. L’arrivée de la 500 thermique à la fin de l’année doit également permettre à Fiat de retrouver des niveaux dignes de son histoire en Europe.

Le nouveau Citroën C5 Aircross en sauveur ?

Citroën pourra aussi bénéficier dans les prochaines semaines de la commercialisation du nouveau C5 Aircross de seconde génération, un cousin du Peugeot 3008 à la tarification plus douce. Mais compte tenu du plan produit actuel de la marque, il n’est pas normal de la voir à ces niveaux en Europe. On sait aussi que Fiat et Citroën se heurtent à des difficultés de production en Serbie mais il est urgent que ces nouveaux modèles « fonctionnent ». Chez Opel, d’ailleurs, le Frontera devrait logiquement permettre d’améliorer les ventes avec son positionnement très proche de celui du C3 Aircross. Mais son succès se fait attendre.