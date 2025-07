Le pick-up Isuzu D-Max débarque en version électrique

Pour la première fois, la marque nippone propose une variante électrique de son pick-up, le D-Max. Nommé EV, il se distingue uniquement par des éléments bleus au niveau de la calandre, une discrétion que l’on retrouve aussi à l’intérieur.

C’est évidemment ce qui ne se voit pas qui évolue le plus. Ainsi, il se dote de deux machines électriques (43 kW à l’avant et 97 kW à l’arrière) pour une puissance cumulée de 190 ch. Côté couple, ce D-Max EV peut compter sur 325 Nm. Sa batterie au lithium-ion provenant de LG affiche une capacité de 66,9 kWh, un chiffre qui n’augure guère des records d’autonomie.

Un tel engin n’est pas le roi de l’efficience (d’autant plus avec un accumulateur pesant 530 kg), c’est ainsi que ce D-Max n’est homologué que pour 263 km d’autonomie. Côté recharge, il faut également se contenter de 11 kW en courant alternatif et de 50 kW en courant continu.

En simple ou double cabine

En revanche, les chiffres propres à un pick-up sont plus flatteurs avec une capacité de traction de 3 500 kg et une valeur de charge utile de 950 kg. Malgré la présence de la batterie et des moteurs électriques, il est capable de traverser des gués de 60 cm de profondeur.

L’Isuzu D-Max EV n’est proposé qu’en finition Sport, mais en deux tailles de cabine (simple ou double), respectivement au prix de 69 900 et 72 000 € HT. A noter enfin que si le D-Max est garantit 5 ans ou 100 000 km, la batterie a droit à 8 ans ou 160 000 km.