Utilitaires d’occasion : un premier semestre sauvé in extremis

Le mois dernier, les nuages semblaient s’amonceler sur le marché des véhicules utilitaires d’occasion. Mais, finalement, le 1er semestre 2023 finit dans le vert, juin ayant permis de redresser la barre. Au final, 430 935 exemplaires de ces véhicules ont changé de mains ces 6 derniers mois, ce qui représente une hausse de 6,6 % par rapport à 2022.

Les fourgonnettes, du type Citroën Berlingo, doivent toutefois faire face à une baisse de leurs ventes, de -1,9 % avec 119 310 transactions. À l’inverse, leurs grands frères, les fourgons type Volkswagen Transporter ou Renault Master séduisent. Ils ont progressé de 3 % (191 499 unités) par rapport à 2022, notamment grâce à l’excellent score de juin (+ 11,8 %).

Dans le top 10 des ventes, on ne trouve d’ailleurs pas moins de 7 fourgons, le Renault Trafic emportant la médaille d’or toutes catégories confondues, suivi des Fiat Ducato et Renault Kangoo II.

Au classement par marque, Renault demeure le champion absolu, avec 125 392 transactions entre janvier et juin. Ce résultat trahit toutefois une baisse de 1,5 % en un an. Le Losange est d’ailleurs l’un des rares labels à afficher une baisse, aux côtés de Citroën (-2,3 %), Iveco (-1,7 %), Mitsubishi (-4 %) et Dacia (-4,4 %).

C’est Toyota qui progresse le plus, avec + 10,6 %, suivi des + 10 % d’Isuzu et des + 5,9 % de Nissan et Volkswagen.