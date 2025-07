Surprise, Stellantis pique à Renault son designer

Décidemment, les changements se succèdent à la direction du groupe Renault et de Stellantis. Il y a quelques semaines, le directeur général du groupe Renault a annoncé son départ. Remplacé par intérim par Duncan Minto, il n’est finalement pas le seul à partir au sein des recrues stratégiques du début de la décennie.

Gilles Vidal, l’ancien directeur du design de Peugeot recruté par Luca de Meo pour devenir celui de la marque Renault (et d’Ampère), quitte aussi le navire. Il revient au sein du groupe Stellantis, mais cette fois en qualité de directeur du design des marques européennes. Il ne se limitera donc plus à Peugeot et reportera au directeur de Stellantis des activités européennes Jean-Philippe Imparato. L’Américain Ralf Gilles reste par ailleurs le grand patron du groupe Stellantis, même si ce dernier restera sans doute davantage focalisé sur les marques d’outre-Atlantique.

La patte Gilles Vidal

Depuis qu’il officiait chez Renault, d’ailleurs, Gilles Vidal conservait cette « patte » qui nous faisait trouver un air de Peugeot dans certaines de ses créations comme le Rafale et le Scénic E-Tech Electric (et plus récemment le restylage des Austral et Espace).

Même s’il travaillait en étroite collaboration avec d’autres designers au sein de son équipe, il avait aussi supervisé le développement des fameuses R5 et R4 électriques.

De Citroën jusqu’à Maserati

Que donnera cette « patte Vidal » sur le design des futures Alfa Romeo, Maserati, Lancia et autres Fiat ? Peut-il réussir à amener enfin de la réussite chez DS Automobiles où l’on peine à convaincre sur le marché du premium ? Une chose est sûre : Gilles Vidal prendra ses fonctions le 1er octobre 2025. Chez Renault, on n’a pas encore communiqué sur l’identité de son remplaçant. Rappelons que le designer en chef du groupe Renault reste Laurens Van den Acker.