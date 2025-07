Quel dommage d'être privé de cette Renault habitable et pas chère !

Le Renault Triber ne vous dit rien ? C’est normal, ce monospace urbain apparu en 2019 n’a jamais posé ses roues en Europe. Il a été conçu essentiellement pour l’Inde et la marque au losange vient de lancer la version restylée.

Dans un format de poche, sa longueur n’étant que de 3,99 m, ce Triber est capable d’embarquer jusqu’à sept passagers. Une prouesse due à son design très cubique notamment, et une « crash box » moins élaborée. Sans être un canon de beauté, le dessin de ce monospace aux attributs de SUV est bien dans l’air du temps. Logo façon Vasarely, signature lumineuse, skis avant et arrière gris, carrosserie bi-ton, il soigne son aspect. Du moins en haut de gamme, puisque le premier prix ne profite clairement pas des mêmes raffinements.

En plus de pouvoir transporter une famille nombreuse, son coffre (en configuration cinq places) cube tout de même 625 litres. Le Renault Austral ne peut en faire autant et l’Espace ne fait pas beaucoup mieux avec 695 litres !

Les passagers avant profitent d’une planche de bord bien dessinée également, et d’un équipement moderne : combiné d’instrumentation numérique, grand écran central tactile, régulateur de vitesse, six airbags, radars de stationnement, climatisation avec réglages indépendants au second rang, bouton de démarrage, double boîte à gants… On s’éloigne clairement de l’univers low-cost.

En revanche, le moteur n’a rien d’impressionnant puisqu’il s’agit d’un trois-cylindres ne développant que 72 ch. Avec sept personnes à bord, il faut preuve de patience lors des relances.

À partir de 6 200 €

C’est l’équivalent en euro du premier prix du Renault Triber en Inde. Une somme qui a de quoi faire rêver. Même le haut de gamme Emotion n’est affiché qu’à 8 500 € ! Le rapport prix/volume intérieur est tout simplement imbattable, sans prendre en compte l’équipement plus que décent. Seulement, ce véhicule ne répond pas aux normes de pollution ni de crash imposées par l’Europe. S’il répondait au premier critère, les Européens seraient-ils prêts à rouler dans une auto considérée comme dangereuse par rapport aux autres modèles du marché ?