Les routes de France vont voir rouge ce week-end

Après un week-end précédent bien encombré, le rouge et l’orange vont dominer ce week-end, surtout dans le sens des départs. Si cela n’a rien de surprenant, attendez-vous également à des retours compliqués samedi dans le Nord-Ouest et le Sud-Est. Si vous en avez la possibilité, reportez votre retour dimanche, une journée verte sur les trois quarts du territoire. Pour assurer au mieux un trajet paisible, retrouvez ici nos conseils.

Vendredi 25 juillet :

Dans le sens des départs, la journée est classée rouge. Les difficultés de circulation devraient apparaître dès la fin de la matinée et se poursuivre jusqu’en soirée. Les routes desservant les frontières du Nord-Est (A25, A2, A35), la côte atlantique (A10, A63, A81), la région Auvergne-Rhône-Alpes (A75, RN85 et l’accès au Tunnel du Mont-Blanc) et le quart Sud-Est (A7, A8, A50, A9) devraient connaître une très forte fréquentation.

En Île-de-France, la circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Elle sera renforcée en milieu d’après-midi par les flux des trajets pendulaires.

Dans le sens des retours, la circulation devrait être dense sur l’ensemble de l’hexagone et tout particulièrement au départ de l’Arc méditerranéen. Les principales congestions sont attendues sur les axes venant des frontières Nord-Est (A31, A2, A22, A1) mais surtout au départ de la côte méditerranéenne (A9, A54, A75, A61) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A89, A46, accès au tunnel du Mont Blanc). En Île-de-France, des retours seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée (essentiellement sur l’autoroute A10) qui pourront engendrer quelques difficultés de circulation ponctuelles.

Samedi 26 juillet :

Dans le sens des départs, la journée est de nouveau classée rouge. La circulation devrait être très dense sur de nombreux axes routiers français. Les difficultés devraient commencer dès le début de la matinée et se poursuivre jusqu’en début de soirée. Les encombrements les plus importants devraient être observés sur les routes en direction de la côte atlantique (A11, A10, RN165), de la côte méditerranéenne (A8, A9, A75, A61) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A89 et accès au tunnel du Mont-Blanc).

En Île-de-France, la circulation restera très dense sur les autoroutes de transit Nord-Sud. Des ralentissements pourraient apparaître aux premières heures de la matinée sur les autoroutes A86 et A6B convergeant vers les autoroutes A10 et A6. Dès le tout début de la matinée le trafic sera intense, rendant la circulation sur ces axes difficile et devrait atteindre son maximum vers la fin de la matinée.

Dans le sens des retours, les encombrements les plus importants concerneront la côte atlantique (A11, A10 et A63), la façade méditerranéenne (A7, A8, A9, A61) et la traversée du Massif-Central (A75, A20, A71). En Île-de-France, des retours seront enregistrés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée (essentiellement sur l’autoroute A10) et devraient engendrer des difficultés de circulation ponctuelles.

Dimanche 27 juillet :

Dans le sens des départs, la circulation sera plus fluide avec toutefois des encombrements dans la moitié Ouest (A10, A63) et en région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’A7 et pour l’accès au Tunnel du Mont-Blanc. Elles devraient s’étendre du début de la matinée jusqu’en début de soirée.

Dans le sens des retours, les congestions se porteront sur l’Arc méditerranéen (A50, A9, A54) et en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, A75, A47 et l’accès au Tunnel du Mont-Blanc).

Les conseils de Bison Futé pour la période du vendredi 25 au dimanche 27 juillet

Dans le sens des départs

Vendredi 25 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 22h

Évitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 9h à 22h et entre Orléans et Bordeaux, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 14h à 16h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 14h à 20h et entre Orange et Marseille, de 16h à 20h

Évitez l’autoroute A8, entre La Fare-les-Oliviers et Le Luc, de 19h à 23h

Évitez l’autoroute A9, entre Nîmes et Narbonne, de 17h à 19h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 12h à 15h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 11h à 22h



Samedi 26 juillet :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 19h

Évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Tours, de 5h à 14h et entre Tours et Bordeaux, de 9h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 6h à 18h et entre Orange et Marseille, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A8, entre La Fare-les-Oliviers et Le Luc, de 11h à 15h et Le Luc et l’Italie, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 10h à 13h et entre Narbonne et l’Espagne, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Béziers, de 11h à 14h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 11h à 16h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 6h à 18h



Dimanche 27 juillet :

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 9h à 12h, entre Tours et Poitiers, de 10h à 16h et entre Poitiers et Bordeaux, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Clermont-Ferrand, de 11h à 15h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 8h à 18h

Dans le sens des retours

Vendredi 25 juillet :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h ou après 19h

Évitez l’autoroute A22, entre la Belgique et Lille, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Orange, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A54 et la route nationale 113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et La Fare-les-Oliviers, de 15h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 14h et entre Orange et Lyon, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 13h à 19h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 20h

Samedi 26 juillet :

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 13h ou après 20h

Évitez l’autoroute A11, entre Nantes et Le Mans, de 10h à 16h et entre Le Mans et Paris, de 14h à 16h

Évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 17h et entre Orange et Lyon, de 14h à 18h

Évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Le Luc, de 9h à 11h et entre Le Luc et La Fare-les-Oliviers, de 9h à 12h

Évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 10h à 13h, entre Narbonne et Montpellier, de 9h et 17h et entre Montpellier et Orange, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 8h à 18h

Évitez l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 14h à 17h

Évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 14h



Dimanche 27 juillet :