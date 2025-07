La seule hybride rechargeable de BYD est son plus gros succès chez nous

« Build Your Dreams » essaie de faire rêver les consommateurs européens de ses voitures électriques. Mais malgré une forte progression de ses ventes en moins de deux ans, le géant chinois ne parvient toujours pas à atteindre des volumes importants et reste loin de MG (qui réussit désormais grâce à ses voitures hybrides low-cost plutôt que ses électriques).

Et justement, Byd vient récemment d’opérer un changement stratégique sur le marché européen : puisque les voitures électriques ne s’y vendent pas autant que prévu, le constructeur va développer sa gamme de véhicules hybrides rechargeables aux côtés de ses modèles sans moteur thermique.

Le Seal U DM-i est sa meilleure vente

Et c’est heureux : le Seal U DM-i, un SUV hybride rechargeable familial rival des MG EHS, Ford Kuga et autres Volkswagen Tiguan équipés d’une mécanique similaire, s’impose largement comme la meilleure vente de BYD en Europe. D’après Data Force, le modèle a été écoulé à 28 827 exemplaires sur les six premiers mois de l’année. Une hausse de…25 870% par rapport à la même période de 2024 ! Seul le Tiguan hybride rechargeable le bat avec ses 31 804 unités vendues.

Le break Seal 6 arrive

BYD prépare la commercialisation d’un second modèle hybride rechargeable, le break Seal 6 qui arrivera chez nous à la rentrée prochaine. Sachant que son prix devrait être moins élevé que celui du SUV Seal U DM-i (37 500€ avant remises), son potentiel commercial est intéressant sur le papier.

D’autres modèles hybrides rechargeables devraient suivre ultérieurement en Europe. Depuis quelques jours, BYD commercialise la berline Seal 5 en Pologne et en Slovaquie.