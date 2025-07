200 DS à l'assaut de Paris

"Ils ont tiré comme des cochons" : le soir du 22 août 1962, c’est par ces mots que le général de Gaulle résumera à son premier ministre Georges Pompidou l’attaque armée dont il avait été victime au Petit-Clamart quelques heures plus tôt, durant laquelle 6 hommes, partisans de l’Algérie française, avaient mitraillé la Citroën Ds 19 présidentielle, à bord de laquelle se trouvaient aussi sa femme et son gendre. Le chauffeur, habile, parviendra à prendre la tangente alors même que la voiture avait deux pneus crevés, touchée par 14 impacts (sur 187 douilles relevées sur place). Il n’en fallait pas plus pour parachever la légende de la grande berline, qui faisait tourner les têtes depuis sa première présentation au salon de Paris 1955. Incroyablement moderne pour son époque, tant stylistiquement que techniquement, elle est clairement un mythe de l’automobile française.

L’année 2025 marque donc à la fois le soixante-dixième anniversaire de son apparition, et le cinquantième de sa fin de production, avec 1 456 115 exemplaires fabriqués, dont 1 330 755 au sein même de l’usine du quai de Javel à Paris. Il est donc tout naturel que la capitale soit le théâtre d’un grand rassemblement consacré à la DS organisé les 19 et 19 octobre prochains.

Une exposition gratuite de 200 voitures sera ainsi organisée au parc André Citroën, dans le XVème arrondissement, et il est à noter qu’un concours d’élégance, dont les organisateurs nous précisent que "le jury sera composé de personnalités du monde de l’automobile, de la mode, des médias et des affaires", permettra de distinguer les plus belles voitures exposées. L’autre temps fort aura lieu le dimanche matin, avec 200 voitures qui se réuniront à l’Arc de Triomphe avant de se lancer à travers les plus belles avenues de la capitale. Joli programme.