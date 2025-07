Les voitures hybrides toujours aussi prisées des entreprises au premier semestre

Dans le Top 10 des véhicules particuliers (VP) les plus immatriculés sur le marché B2B, par type de motorisation, sept modèles sont des hybrides simples.

Les voitures 100 % électrique restent minoritaires avec un seul modèle dans le classement des 10 voitures les plus vendues à entreprise depuis le début de l’année d’après les données AAA data / Arval Mobility Observatory

Hybrides simples : Peugeot garde la main

Avec plus de 25 700 unités et cinq modèles dans le Top 10, Peugeot domine de marché B2B des hybrides simples. Renault suit avec 15 438 immatriculations. Sur le podium on retrouve la Peugeot 3008 III (7 803 immatriculations) sur la plus haute marche devant la Renault Symbioz (6 829 unités) et la Peugeot 2008 II hybrid (5 448 unités). En dehors des deux marques françaises, Toyota parvient à placer sa Yaris Cross à la septième place des hybrides simples les plus immatriculés à entreprise.

Électrique : la Renault Scénic en tête

Depuis janvier, les immatriculations des modèles 100 % électriques augmentent de +31,82 % (58 689 unités VP + VUL) et accaparent 16,3 % du marché entreprise, selon les données AAA data.

La Renault Scenic E-Tech, prend la tête du classement (3 810 immatriculations), devant le Tesla Model Y (3 544 unités). La Renault 5 Peugeot suit (2 155 unités), devant la Peugeot E-208 II (2 054) et la Citroën ë-C3 (1 749 unités). Faute d’éco-score les ventes de Dacia Spring dégringolent (1 250 exemplaires).

Hybrides rechargeables : Volkswagen creuse l’écart

Malgré une baisse de 42 % des mises à la route, la concurrence reste vive chez les hybrides rechargeables. Volkswagen conforte sa première place avec un Tiguan renouvelé (2 740 unités) et plus de 130 km d’autonomie électrique. Cupra Formentor (1 562) et BMW X1 (1 109) suivent.

Les marques chinoises gagnent du terrain

Sur le 1er semestre 2025, 3 980 véhicules chinois (VP + VUL) ont été immatriculés par des flottes d’entreprises, soit 1,1 % du marché BtoB. Une progression de 0,5 point par rapport à fin 2024, signe d’une montée en puissance malgré les incertitudes liées à l’éco-score ou aux avantages en nature. En 6 mois, les constructeurs chinois ont déjà réalisé 87,8 % de leurs ventes 2024, et pourraient finir l’année en nette hausse.

Clio au sommet, toutes motorisations confondues

Le titre de voiture la plus prisée des sociétés et des administrations – par type de motorisation — revient à la Clio V essence (8 848 immatriculations).

Toutes énergies confondues la Renault Clio V (16 214 unités) devance les Peugeot 208 II (11 450 unités) et 3008 III (9 281 ex). Sur le marché B2B, le duel Renault Peugeot reste vif dans un climat très morose.