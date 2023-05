Essai - BMW X1 25 e (2023) : premier de la classe

En bref

SUV hybride rechargeable

À partir de 53 550 €

Autonomie maxi : 91 km

Avec pas moins de 8 motorisations disponibles au catalogue (en comptant l’iX1 100% électrique), le nouveau BMW X1 couvre désormais tous les besoins de la clientèle. Parmi cette offre riche, la firme allemande propose deux versions hybrides rechargeables de 245 et 326 ch, fiscalement intéressantes pour les entreprises, car exemptées de TVS (Taxe sur les véhicules de société) pendant deux ans. Mais le X1 hybride rechargeable compte bien faire de l’œil aux particuliers grâce à une autonomie en électrique quasiment doublée par rapport à son prédécesseur. Nous testons aujourd’hui la version la plus « accessible », le BMW X1 25 e facturé à partir de 53 550 €.

BMW fait donc évoluer l’hybridation de son SUV Star. L’entraînement des roues avant est toujours confié à un 3 cylindres essence 1.5 turbo dont la puissance grimpe à 136 ch contre 125 auparavant. La puissance du moteur électrique a également été augmentée passant ainsi de 95 à 110 ch. Placé sur l’essieu arrière, il permet toujours d’obtenir une transmission intégrale (sans liaison physique entre les deux essieux) et une puissance cumulée de 245 ch. La capacité de la batterie a également été augmentée, s’établissant désormais à 16,4 kWh (14,2 kWh utiles).

Le nouveau X1 25 e revendique ainsi une autonomie en 100% électrique allant jusqu’à 91 km en cycle mixte (selon la finition et les équipements choisis) et des émissions de CO2 de seulement 17 g/km (!). Des chiffres qui placent le SUV de BMW parmi les références du marché, devant son concurrent de l’étoile, le nouveau Mercedes GLA 250 e (62 à 70 km).

En pratique, le X1 confirme ses bonnes dispositions car il est très facile de dépasser les 70 km en une charge. Nous avons ainsi parcouru précisément 74 km, en 100% électrique, par une météo favorable (20°C), sur un parcours essentiellement composé de ville et de voies rapides et sans pratiquer l’éco-conduite. Précisons que le X1 fonctionne de manière automatique en hybride. Il est possible de privilégier l’électrique en entrant dans les menus de conduite.

En mode hybride tout automatique, lorsque le système gère seul la répartition des énergies, la consommation en carburant est ridiculement basse. Nous avons à peine dépassé les 3 l/100 km sur le même profil de parcours. Un excellent chiffre qui va de pair avec de bonnes performances. Les accélérations et les reprises sont en rapport avec la puissance annoncée sur le papier avec notamment un 0 à 100 km/h réalisé en moins de 7 secondes (6,8 s).

Une fois l’accumulateur à plat, le bavarois ravit encore et par son faible appétit en carburant. Il est d’ailleurs l’un des plus doués de sa catégorie dans l’exercice, limitant la consommation moyenne (ville, route et autoroute) à 6 l/100 km quand ses petits camarades flirtent allègrement avec les 8 l/100 km. En conduite urbaine (toujours batteries vides), le X1 fait encore mieux. Son groupe motopropulseur basculant en hybride simple, il ramène la consommation à 5 l/100 km. Pour un SUV flirtant avec les 2 tonnes (1 830 kg), BMW réalise ici une prouesse !

La puissance de recharge en courant alternatif (AC) a été portée à 7,4 kW. Un bon point qui permet de faire le plein de la batterie sur une Wallbox en un peu plus de 2h30. Le X1 n’accepte toujours pas de charge rapide en courant continu (DC) comme son rival le Mercedes GLA 250 e portant la puissance à 22 kW. Un choix assumé de la part de BMW qui estime que les clients rechargeront majoritairement à domicile.

Le BMW X1, dépourvu de la suspension Adaptative M (disponible avec la finition M Sport), n’est pas le plus douillet de sa catégorie à basse vitesse où quelques percussions viennent troubler l’atmosphère monacale qui règne à bord. Cette fermeté permet en contrepartie d’offrir un comportement routier plus tranchant que la moyenne des SUV familiaux. Les mouvements de caisse sont contenus, le train avant est précis et bien emmené par une direction consistante. Contrairement à certains homologues, le freinage associant la régénération n’appelle à aucune critique. Le dosage et la consistance de la pédale ne varient pas en fonction du niveau de charge de la batterie. BMW a en effet pris le parti d’équiper son modèle d’une régénération « basique », à un seul niveau.

Le X1 25 e propose un intérieur raffiné calqué sur celui du Série 2 Active Tourer avec qui il partage sa plateforme. On retrouve ainsi un univers entièrement numérique composé d’une instrumentation de 10,25 pouces et d’un écran central tactile de 10,7 pouces. À ces deux écrans s’ajoute un affichage tête haute. L’écran central s’avère performant mais les possibilités de personnalisation sont réduites. Les graphismes ne font pas l'unanimité tout comme la disparition de commandes physiques pour la clim. Toutefois, l’assistant personnel, activable via un « hey BMW », s’avère efficace. Le système dispose des connectivités CarPlay et Android Auto sans fil et d’un assistant personnel.

La finition Xline de notre modèle d’essai enrichit l’intérieur déjà soigné du X1 d’une une sellerie similicuir/tissu et d’habillage chaleureux. L'on apprécie l'espace intérieur en progrès d’une génération à l’autre notamment au niveau des jambes, aux places arrière. Malheureusement cette version hybride rechargeable doit faire l’impasse sur la banquette coulissante (sur 13 cm) qui permet de moduler le volume de coffre. BMW parvient toutefois à limiter la perte de volume malgré la présence de la batterie. Le X1 25 e propose un volume de 490 litres, ce qui reste correct pour un SUV de ce format avec un logement suffisant sous le plancher pour ranger deux câbles de recharge.