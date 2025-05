Nous avons décortiqué l'Audi Q2 : fiabilité, coûts, point forts et faibles, que vaut-il en occasion ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITE. A l'heure où cette maxi-fiche est rédigée, l'Audi Q2 se dirige tranquillement vers une retraite bien méritée. Il sera remplacé par un modèle 100 % électrique en 2027. Apparu fin 2016 pour élargir par le bas la gamme de SUV du constructeur aux anneaux, le Q2 représente la première incursion d'un constructeur premium sur le marché florissant des SUV urbains. Et d'ailleurs, aucun autre modèle premium ne viendra lui faire concurrence, avant le tout récent Lexus LBX, même si le Mini Countryman pouvait déjà à l'époque laisser planer un doute sur son statut premium, ou pas.

Long de 4,19 m et large de 1,79 m, le Q2 reste bien au coeur de sa catégorie, tandis que son volume de coffre de 405 litres est dans la bonne moyenne. C'est en tout cas mieux que la compacte A3, pourtant plus longue (380 litres), dont il reprend d'ailleurs la plateforme MQB et l'essentiel des motorisations. Ainsi, le choix est large avec des essence de 116 ch à 301 en version sportive SQ2, et des diesels entre 116 et 190 ch. Sur les moteurs les plus puissants, la transmission Quattro est disponible.

Esthétiquement, il se permet certaines extravagances maîtrisées, mais plutôt rares chez Audi, comme les montants arrière personnalisables, baptisés "blade" (couleur carrosserie, gris ou noirs). L'habitacle est repris presque à l'identique de l'A3 de l'époque, c'est donc très sobre et sombre, et l'équipement apparaît comme très technologique pour un SUV urbain (affichage tête haute, assistant de conduite en embouteillage, navigation connectée, éclairage d'ambiance, instrumentation numérique, etc.).

Même s'il n'a pas explosé les scores de vente, il s'est écoulé de façon honorable, et est assez présent en annonce, à des tarifs qui n'ont rien d'amicaux d'ailleurs, même pour les plus anciens millésimes. Quant à la fiabilité, il a pu connaître quelques aléas en début de carrière, mais c'est globalement un choix assez sûr aujourd'hui.