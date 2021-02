Essai vidéo - Audi Q2 (2021) : un restylage sur la retenue

En bref SUV urbain A partir de 27 900 € 2 ou 4 roues motrices

L’Audi Q2 est, aux côtés du Mini Countryman et du DS3 Crossback, l’un des rares représentants premium sur le marché des SUV urbains. Lancé en 2016, il profite aujourd’hui d’un restylage de mi-carrière. On attendait une électrification de ses motorisations voire une hybridation, des technologies de pointes et surtout des améliorations à bord. Il faudra se contenter de menues changements. Audi a choisi de jouer la prudence pour le restylage de son Q2 qui, malgré le contexte difficile, reste un morceau de choix sur son segment. En 2020, il s’est vendu à près de 60 000 exemplaires en Europe contre 45 000 pour le Countryman et à peine 20 000 pour le DS3 Crossback.

dailymotion

Le petit SUV est donc revu par petites touches. La plus visible concerne le bouclier et la calandre redessinés pour s’harmoniser avec le reste de la gamme « Q ». Les feux au dessin inchangé profitent d’une nouvelle signature lumineuse avec, à l'avant, des LED de série. Il est possible de profiter de feux Matrix LED en option ou sur les finitions hautes. La palette de couleurs s’agrémente de nouvelles teintes : "Gris Manhattan", "Vert Pomme", "Bleu Navarre" et "Gris Flèche", celui de notre essai.

C’est à bord, que l’on attendait de sérieux changements car le Q2 n’en donnait pas vraiment pour son argent. Tout du moins, pour ce qui est de la qualité des plastiques et des matériaux, difficilement acceptable à ce niveau de prix (à partir de 27 900 €). Malheureusement, Audi n’a pas suffisamment corrigé ce problème. Les aérateurs et levier de vitesses changent légèrement, les revêtements en microfibres prennent la place de l’Alcantara mais les plastiques durs et sonnant creux subsistent sur les parties basses. Le système de navigation MMI évolue avec de nouveaux services connectés et notamment un paramétrage à distance depuis son smartphone mais il n’est toujours pas tactile. Le Q2 stagne alors que la concurrence, elle, s’est sérieusement modernisée.

Il est possible d’agrémenter la dotation avec un volant sport, des inserts en aluminium brossé et une ambiance lumineuse mais tous sont proposés en option ou sur les finitions les plus chères, à l’image de cette version haut de gamme Edition One (équivalente à S Line Luxe), facturée 43 150 € hors option. Dommage car le Q2 soigne ses hôtes avec un poste de conduite à l’ergonomie soignée, des places arrière plutôt accueillantes et un coffre de 405 litres largement suffisant pour une petite famille. Attention, ce dernier chute à 355 litres sur les versions à 4 roues motrices.