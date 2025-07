Un comparatif hybride géant et un Renault Boreal haut de gamme pour l'étranger.

Six SUV urbains hybrides, lequel est le meilleur ?

Alan Froli n'a que deux mains et pourtant il a testé 6 petits SUV pour déterminer lequel disposait du meilleur système hybride. Résultat des courses : le podium est dominé par le Japon et la Corée. La France décroche la médaille de bronze. Le Honda HR-V e:HEV arrive en effet en tête, suivi du Hyundai Kona Hybrid. Le Renault Captur E-Tech hybride 145 occupe la troisième place, pénalisé par sa curieuse boîte à crabots.

Retrouvez l'intégralité de ce comparatif géant.

Renault Boreal, haut de gamme exotique

le losange se "premiumise", mais pas en France. Le nouveau SUV compact Renault Boreal affiche des ambitions en termes de montée en gamme mais il est réservé en priorité à l'Amérique du Sud avant d'attaquer l'Afrique du Sud, la Turquie, le Maghreb et la Corée du Sud. Inutile d'insister : la France n'est pas au programme de cet engin de 4,56 m dont les puissances s’échelonnent entre 138 et 163 ch selon les marchés.

Retrouvez en détail le nouveau Renault Boreal.

Des vacances électriques et sereines

C'est un débat récurrent à chaque grand départ. Est-il prudent de partir en vacances avec une voiture électrique ? Pierre-Olivier Marie a endossé le rôle du touriste cobaye et s'est échappé en Renault 5 pour répondre à cette question. 1 600 km plus tard, c'est avec une certaine sérénité qu'il délivre son bilan. Oui, il est tout à fait possible de partir en congés avec la petite citadine, les infrastructures de recharges étant aussi nombreuses qu'opérationnelles. Une démarche largement faisable, donc, à condition de ne pas en faire une habitude, en raison de l'autonomie un peu limitée de cette petite auto.

Retrouvez l'ensemble du périple en Renault 5.

Le salon de Munich c'est déjà demain

Paul Pellerin voudrait nous gâcher nos vacances qu'il ne s'y prendrait pas autrement. À peine nos valises bouclées pour les grands départs, il nous rappelle déjà que la rentrée arrive et que dès le 9 septembre, le salon de Munich ouvre ses portes. Il devrait y avoir du monde en Bavière, du moins côté exposants, avec de nombreuses nouveautés à découvrir chez Hyundai, Cupra et Kia, mais aussi parmi les nombreuses marques allemandes et chinoises présentes. Côté Français, Renault sera la seule marque à faire le déplacement en présentant la sixième génération de sa Clio.

Retrouvez toutes les nouveautés du futur salon de Munich.