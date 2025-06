Lancée en 2021, la berline compacte Cupra Born va être restylée prochainement.

La Cupra Born est la berline compacte électrique espagnole d’allure un peu monospacisante. Cette auto est arrivée sur le marché en 2021 et elle a vu sa gamme s’élargir au fil du temps. En plus des versions 204 ch et 230 ch, la berline espagnole dispose en version VZ d’un moteur de 325 ch associé à une batterie de 79 kWh. L’offre pourrait ne pas trop évoluer avec le restylage.

Car ce restylage sera principalement cosmétique afin de doter la Born de la nouvelle identité stylistique de la marque. On voit d’ailleurs sur les photos prises par nos chasseurs de scoop que la Cupra Born bénéficie d’une modification importante de son style à l’avant comme à l’arrière, les deux parties étant très camouflées.

Des restylages annoncés dès 2022

Cela n’a rien de surprenant puisque lors d’une présentation en juin 2022 des futurs modèles de la marque, la marque espagnole avait fait état du futur restylage de ses anciens modèles pour les mettre en conformité avec les nouveaux SUV Cupra Terrramar et Cupra Tavascan et la petite citadine Cupra Raval (qui se nommait encore à l’époque Urban Rebel). Ainsi on avait aperçu furtivement les restylages des Cupra León et León ST (qui depuis ont eu droit à ce lifting), ainsi que la version restylée de la Cupra Born.

Se démarquer le plus possible de Seat

Pour la rapprocher du style des nouveaux modèles, mais aussi se démarquer le plus possible des modèles de la maison mère Seat, la Cupra Born va donc adopter la nouvelle signature lumineuse à trois triangles à l’avant comme à l’arrière, mais aussi une calandre fortement repensée surmontée d’un « shark nose » qui fait comme une avancée en bout de capot. À l’arrière on l’a dit, les trois triangles lumineux des feux sont ici partiellement visibles, et si le logo est camouflé il devrait être rétroéclairé.