On s’approche de la présentation du modèle de série de la petite Cupra Raval !

Blanche sur un fond de neige, la citadine électrique Cupra Raval espérait sans doute passer inaperçue. Mais c’était sans compter sur la présence d’un chasseur de scoop qui l’a prise en photo. Alors que jusqu’à présent les prototypes circulaient assez camouflés, celui-ci est presque exempt d’adhésifs et montre son allure définitive.

Il subsiste malgré tout encore quelques petits adhésifs sur les logos Cupra mais aussi sur les contours des projecteurs, tandis que l’intérieur de ceux-ci est également protégé par des éléments additionnels. Mais l’on peut voir que la petite citadine dispose de poignées affleurantes, on peut contempler aussi le design du becquet arrière qui est en prolongement du toit.

Des éléments définitifs apparaissent

Sur la vue arrière on peut aussi distinguer le contour du hayon, le style extérieur des feux puisque le graphisme intérieur est légèrement caché par des « adhésifs leurres ». On voit parfaitement le modelé de l’élément aérodynamique placé en bas du bouclier. Et sur les côtés on peut contempler les protections plastiques des bas de caisse et des arches de roue. On constate également que le prototype de la Cupra Raval a perdu son volet de protection recouvrant la prise de recharge qui est placée à l’arrière de l’aile avant.

Une rivale de l’Alpine A290

Cette auto qui devrait voir sa production lancée vers la fin de l’année (la présentation devrait avoir lieu au même moment pour un lancement commercial en 2026) dans l’usine espagnole de Martorell sera la concurrente directe de l’Alpine A290. Comme la citadine française, elle dispose d’un moteur électrique placé sur le train avant et devrait être disponible au lancement avec une motorisation de 226 ch qui devrait équiper la version « VZ ». Plus tard, d’autres versions moins puissantes arriveront. Cette auto utilise la plateforme MEB Entry réservée aux petits modèles électriques du groupe Volkswagen. Ainsi la Volkswagen ID.2 et sa déclinaison sportive GTI y auront droit.