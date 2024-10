Volkswagen ID GTI Concept - En direct du salon de Paris : il faudra attendre 2027

L'Alpine A290, qui fait ses débuts à l'occasion de ce Mondial doit se préparer à affronter l'une de ses principales concurrentes en la personne de la future ID.2 GTi, qui est exposée à la porte de Versailles sous la forme d'un concept-car.

Sans connaître la fiche technique définitive, l'ID.2 joue la carte de la séduction avec des lignes qui symbolisent parfaitement la sportivité. Bien évidemment, certains détails vont disparaître, mais cette bombinette donne envie avec ses jantes de grand diamètre, ses ailes galbées et ses boucliers très musclés. On retrouve tout de même certains traits des Volkswagen d'aujourd'hui à l'image du logo lumineux ou du bandeau lumineux avant et arrière. Comme sa rivale, cette ID.2 sera une 5 portes.

Puissance, batterie et prix restent encore à définir, mais ils devraient être proches de ceux de l'Alpine.

L'instant Caradisiac : trop de nouveautés, tue la nouveauté

Il y a beaucoup de choses à découvrir sur le stand Volkswagen. Résultats, comme le constructeur ne peut pas mettre en valeur toutes les nouveautés, on peut passer à côté de ce concept, ce qui serait bien dommage.