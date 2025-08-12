Volkswagen va arrêter d’essayer de faire du Audi

Faut-il classer Volkswagen parmi les marques généralistes ou premium ? Plutôt dans la première catégorie par définition, même si l’enseigne de Wolfsburg aime se décrire comme un constructeur « access premium » dont les produits possèdent une technologie digne de Mercedes, BMW ou Audi.

Par le passé, d’ailleurs, Volkswagen a essayé de monter en gamme au point de proposer une vraie limousine (la Phaeton) et même de songer -brièvement- à proposer une supercar à moteur W12 installé en position centrale arrière.

Le Touareg, un Cayenne chez Volkswagen

Apparu en 2002, le Touareg représentait parfaitement cette volonté de montée en gamme. Reposant sur la même plateforme que le tout premier Porsche Cayenne et le futur Audi Q7, il positionnait la marque de Wolfsburg sur un terrain plus élitiste que jamais.

Ce Touareg a ensuite connu deux autres générations de modèles, toujours cousins des gros SUV de luxe du groupe allemand. La mouture actuelle, lancée en 2017, dispose d’ailleurs d’un châssis très proche du Porsche Cayenne mais aussi de l’Audi Q7, du Lamborghini Urus et du Bentley Bentayga.

La fin est proche

Comme viennent de l’apprendre les journalistes anglais d’Autocar auprès de sources internes à la marque, ce Volkswagen Touareg n’a que peu de temps à vivre. Il cessera sa production à la fin de l’année 2026 et ne sera pas remplacé par un nouveau modèle.

Volkswagen tâchera plutôt de se concentrer sur les véhicules à gros volumes, le Touareg se limitant désormais à une clientèle rare sur le Vieux continent même si son gabarit le rend plus séduisant dans d’autres marchés comme celui des Etats-Unis. Il faut dire que là-bas, le constructeur propose plusieurs autres SUV moins chers.