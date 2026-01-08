Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Utilitaire

Les agriculteurs bloquent Paris avec plus de 100 tracteurs

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Les protestations des agriculteurs contre le Mercosur et le traitement de la dermatose nodulaire donnent du fil à retordre aux autorités de la capitale. Après l’Arc de Triomphe et les axes proches de la Tour Eiffel, les engins agricoles bloquent l’autoroute A13.

Les agriculteurs bloquent Paris avec plus de 100 tracteurs

La crise agricole en réponse au Mercosur se poursuit en prend la forme à Paris le 8 janvier 2026 de blocages de lieux emblématiques et de grands axes. Sur les routes depuis le soir du lundi 5 janvier, plusieurs cortèges d'agriculteurs arrivent dans les rues de la capitale dès 3h30 le jeudi matin. Une mobilisation qui se poursuit toute la journée avant de s’étendre sur l’autoroute la nuit.

Les premiers arrivants progressent dans Paris à l’aube en passant par porte d’Auteuil et Saint-Cloud. L’objectif : rejoindre -malgré l’interdiction préfectorale- les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe et la Tour Effeil. Une mission réussie avec plus de cent tracteurs de la Coordination Rurale en région parisienne et une vingtaine d’engins dans Paris intra-muros. En début d’après-midi, suite aux actions des forces de l’ordre, plus de 10 tracteurs finissent en fourrière avec plus d’une soixantaine de verbalisations.

Un blocage en cours sur l’autoroute A13

Les agriculteurs ne comptent pas quitter les lieux de sitôt. Plusieurs tracteurs se trouvent actuellement sur l’autoroute A13 sur l’axe permettant de quitter la capitale en direction des villes de province. D’autres actions sont prévues dans les villes du Mans, Saint-Quentin-Fallavier mais aussi en Côte-d’Or et Centre-Val de Loire tandis que des cagnottes en ligne ouvrent progressivement pour payer les amendes des manifestants interpellés.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Avis Utilitaire

17,4 /20
Avis Ford Transit Custom2.2 TDCI 125 310 L2H1 TREND CABINE APP (2014)

Par §Kar704ZJ le 24/03/2020

13,8 /20
Avis Citroen Berlingo 2 (2007)

Par §jrd886kt le 23/03/2020

12,4 /20
Avis Renault Clio 2 Campus SocieteII (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 65 GENERIQUE (2009)

Par §Ele786vB le 12/02/2020

3 /20
Avis Mercedes Vito4X4 FOURGON COMPACT 111 CDI 2T9 (2007)

Par §Kik512ik le 12/02/2020

Voir tous les avis Utilitaire

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs