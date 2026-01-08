Les agriculteurs bloquent Paris avec plus de 100 tracteurs

La crise agricole en réponse au Mercosur se poursuit en prend la forme à Paris le 8 janvier 2026 de blocages de lieux emblématiques et de grands axes. Sur les routes depuis le soir du lundi 5 janvier, plusieurs cortèges d'agriculteurs arrivent dans les rues de la capitale dès 3h30 le jeudi matin. Une mobilisation qui se poursuit toute la journée avant de s’étendre sur l’autoroute la nuit.

Les premiers arrivants progressent dans Paris à l’aube en passant par porte d’Auteuil et Saint-Cloud. L’objectif : rejoindre -malgré l’interdiction préfectorale- les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe et la Tour Effeil. Une mission réussie avec plus de cent tracteurs de la Coordination Rurale en région parisienne et une vingtaine d’engins dans Paris intra-muros. En début d’après-midi, suite aux actions des forces de l’ordre, plus de 10 tracteurs finissent en fourrière avec plus d’une soixantaine de verbalisations.

Un blocage en cours sur l’autoroute A13

Les agriculteurs ne comptent pas quitter les lieux de sitôt. Plusieurs tracteurs se trouvent actuellement sur l’autoroute A13 sur l’axe permettant de quitter la capitale en direction des villes de province. D’autres actions sont prévues dans les villes du Mans, Saint-Quentin-Fallavier mais aussi en Côte-d’Or et Centre-Val de Loire tandis que des cagnottes en ligne ouvrent progressivement pour payer les amendes des manifestants interpellés.