Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un Combi ou un bon compromis ?

EN BREF Version 9 places du Volkswagen T7 Moteur TD 150 - BVA 8 À partir de 57 450 euros Version essayée : 70 590 euros

Voilà belle lurette qu’il sévit. Depuis 43 ans précisément. Depuis tout ce temps, le Combi Volkswagen se voit doté, à chaque génération, d’une version baptisée Caravelle destinée non pas à transporter des marins ou des pilotes d’avion (quoique) mais des familles très nombreuses, ou des clients d’hôtel.

La septième version du Transporter n’y échappe pas avec cette version à 9 places au maximum, selon la combinaison choisie. Nous avons donc joué au chauffeur sans clients et sans enfants d’un modèle à 8 places et trois rangées de sièges. De quoi caser un maximum de monde et leurs bagages, puisque le coffre jauge près de 1000 l, sièges en place. Pas de faute de frappe dans ce chiffre, c’est dire l’habitabilité de l’engin de 5,45m, puisqu’il est basé sur la version L2 du T7.

Ce TDI n’est pas un TDI

Mais au fait, est-il réellement question de T7 en ce qui concerne cette Caravelle ? Est-ce vraiment le septième Transporter du nom ? Tout le monde semble gêné par cette appellation, puisqu’il s’agit, ni plus ni moins que d’un Ford Transit Custom remis esthétiquement au goût du jour de Wolfsburg, d’où il ne vient pas puisqu’il sort tout droit de l’usine turque de la marque à l’ovale. Les deux utilitaires font la paire pour se séparer en bout de chaîne avec quelques coquetteries esthétiques pour les différencier.

Des changements qui commencent par la face avant, qui semble, très étonnamment, moins au goût du jour que celle du T6, pourtant plus ancien. C’est qu’il fallait faire avec les contraintes imposées par un gabarit fordien. À l’arrière également, les feux sont quelque peu différents et sur cette Caravelle, c’est un lourd et gigantesque hayon qui remplace les deux portes, finalement plus pratiques à l’usage.

En ouvrant l’une des portières avant, on découvre une planche de bord elle aussi un tout petit peu différente de celle du Custom. On y retrouve également des rangements ultra-pratiques avec des vide-poches profonds comme le gouffre de Padirac permettent d’y loger tout ce qu’on désire et même d’égarer ses petites affaires tellement ces rangements sont gigantesques.

Devant le conducteur et son passager avant (ou ses passagers, puisque l’engin est disponible avec trois places à la première rangée), on retrouve pas moins de trois boîtes à gants et aumônières grandes comme des placards. L’écran central de 13 pouces est aussi fluide que lisibles. Les compteurs et les indications devant le conducteur sont eux aussi numériques et parfaitement intuitifs.

Une habitabilité maximum

À l’arrière, les six passagers seront plus qu’à l’aise, avec une place aux jambes tellement énorme que l’on croirait ce van conçu pour embarquer une équipe de la NBA au grand complet. En plus, ils profiteront de la clim à toutes les rangées, à condition que le propriétaire ait concédé à payer 1 275 euros pour l’obtenir. Le toit panoramique en verre est lui aussi au programme, moyennant 1 210 euros de supplément.

Finalement, en observant ces (nombreux) avantages par rapport aux générations précédentes de Transporter Caravelle, et en y ajoutant les deux portières coulissantes à l’arrière et le gain en habitabilité, puisque la longueur utile gagne 6 cm pour culminer à 3 m dans cette version L2, on se demande si la version Ford de ce Combi ne surpasse pas les générations purement Volkswagen. Une impression qu’il convient de vérifier sur la route.