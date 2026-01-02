6. La fiche technique du Volkswagen T7 Caravelle (2025)
Les chiffres clés
|Généralités
|Finition
|Life
|Date de commercialisation
|23/09/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,45 m
|Largeur sans rétros
|2,03 m
|Hauteur
|1,97 m
|Empattement
|3,50 m
|Volume de coffre mini
|1 000 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|9
|Poids à vide
|2 270 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Diesel
|Puissance fiscale
|8 CV
|Moteur
|Diesel
|Cylindrée
|1 996 cm3
|Puissance
|150
|Couple
|360
|Type de suralimentation
|Turbo
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|175 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|13,4 s
|Consommation mixte
|6,9 Litre / 100 km
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|200 g/km (wltp)
