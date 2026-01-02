Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un Combi ou un bon compromis ?

Michel Holtz

6. La fiche technique du Volkswagen T7 Caravelle (2025)

 

Les chiffres clés

Volkswagen Caravelle 7 7
Généralités  
Finition Life
Date de commercialisation 23/09/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,45 m
Largeur sans rétros 2,03 m
Hauteur 1,97 m
Empattement 3,50 m
Volume de coffre mini 1 000 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 9
Poids à vide 2 270 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 8 CV
Moteur Diesel
Cylindrée 1 996 cm3
Puissance 150
Couple 360
Type de suralimentation Turbo
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 13,4 s
Consommation mixte 6,9 Litre / 100 km
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 200 g/km (wltp)
