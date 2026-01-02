Pour tous les goûts et presque toutes les bourses : c’est le credo de cette Caravelle à la gamme extensible. Du châssis court (5,05 m) au L2 (5,45 m), il est aussi disponible en boîte mécanique à 6 rapports comme en BVA8. Proposé en traction, le vaisseau se permet aussi les quatre roues motrices (FourMotion) et se décline en deux motorisations sur une base diesel unique, en 150 et 170ch.

Une liste d’options plus longue que la dotation de série

En revanche, côté finition, seul le niveau Life est disponible, mais de série, il n’est pas très généreux. Il est évidemment pourvu des deux rangées de 3 sièges en second et troisième rang, de la clim automatique et d’une roue de secours.