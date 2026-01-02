3. Le Volkswagen T7 Caravelle offre une gamme aussi complète que celle d’une voiture particulière
Pour tous les goûts et presque toutes les bourses : c’est le credo de cette Caravelle à la gamme extensible. Du châssis court (5,05 m) au L2 (5,45 m), il est aussi disponible en boîte mécanique à 6 rapports comme en BVA8. Proposé en traction, le vaisseau se permet aussi les quatre roues motrices (FourMotion) et se décline en deux motorisations sur une base diesel unique, en 150 et 170ch.
Une liste d’options plus longue que la dotation de série
En revanche, côté finition, seul le niveau Life est disponible, mais de série, il n’est pas très généreux. Il est évidemment pourvu des deux rangées de 3 sièges en second et troisième rang, de la clim automatique et d’une roue de secours.
Equipements et options
Version : VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 LIFE
Equipements de sécurité
Contrôle de la pression des pneus
Antidémarrage électronique
Projecteurs AV à LED avec feux de jour à LED
Airbags pour conducteur et passager AV, avec désactivation de l'airbag du passager AV
Blocs de feux AR à LED
Régulation des feux de route "Light Assist"
Roue de secours en acier 215/65 R16C vitess maximale 120 km/h sans
Airbags latéraux et airbags rideaux dans la cabine, airbags rideaux dans le compartiment passagers
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif
Contrôle de la traction (TCS)
Programme électronique de stabilisation et ABS
Assistance au freinage d'urgence autonome avec système de détection des piétons et cyclistes et
Pack sièges cabine 6 en tissu Life avec sièges individuels plus airbag latéral
Equipements de confort
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Vitres AV électriques
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit manuel
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement
Système d'aide au stationnement AR
Volant multifonction bi-matière
Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans SAFELOCK
Boîtiers des rétroviseurs extérieurs peints en noir et poignées de porte dans la teinte du véhicule
Glaces latérales en verre athermique
2 oeillets d'arrimage pour fixation de la charge dans le coffre à bagages/ compartiment de charge
10 HP, 2x tableau de bord, 2x portes de cabines, 2x toit 2e rangée de sièges, 4x revêtement latéral
2x USB dans la cabine et 6x USB dans le compartiment passagers
Autoradio à écran tactile couleur de 33 cm (13) et App-Connect sans fil (Apple et Android)
Climatiseur dans la cabine (1 zone avec réglage automatique)
3 sièges individuels dans la 2éme rangée de sièges
6 sièges AR
Banquette à 3 places dans la 3ème rangée de sièges
Console centrale, étroite avec porte-gobelets et rangement pour téléphone mobile
Sans revêtement latéral compartiment passagers
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passager à l'AR à droite
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passager à l'AR à gauche
Lampes à LED pour la cabine et le compartiment passagers
Siège du passager AV
Esthétique / Carrosserie
4 jantes en alliage léger "Montreal" 6.5J x 16 en Argent avec pneu 215/65 R16C 109T
Poignées de maintien sur cadre de toit côté conducteur et passager AV, poignée de maintien sur
Toit normal
Autres équipements
Avertisseur sonore 2 tons
Digital Cockpit
Assistant de maintien sur la voie Lane Assist
Véhicule à direction à gauche
Système d'appel d'urgence - eCall
Prise 12 V dans la console centrale à l'AV et une prise 12 V sur montant D à hauteur du sol,
Bavette pare-boue à l'AV et à l'AR
Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant
Pare chocs AV et AR dans la teinte du véhicule
Porte coulissante côté passager AV
Réservoir à carburant avec une contenance de 55 l
Détection de signalisation routière et avertissement de circulation à contresens
Essuie-glace et lave-glace AR
Boîte à gants avec volet à fermeture amortie, éclairée
Console de pavillon, petite
Enjoliveur de seuil de porte coulissante en plastique, Noir, éclairé
Plafonniers à LED
Sans tachygraphe
Hayon
Extension de garantie, 5 ans, kilométrage maximal 150 000 km
Boîte de vitesse automatique 8 rapports
Batterie AGM 80 Ah
Générateur 230 A
Appuie-tête 4 directions, réglables en hauteur et en inclinaison
Pneus 215/65 R16 C 109 T
Options disponibles
-
2 tapis de sol, en velours, dans la cabine:
40 €
-
Kit de crevaison: compresseur 12 V et produit de colmatage des pneus:
0 €
-
Trousse de secours, triangle de présignalisation et gilets rétro-réfléchissants:
40 €
-
Roue d’urgence 155/70 R17 et cric:
220 €
-
Préparation pour dispositif d'attelage:
255 €
-
Boulons de roue avec protection antivol étendue:
60 €
-
Bloc de feux AR à LED avec signature lumineuse exclusive:
120 €
-
Point de fixation selon la norme AMPS sur la console centrale,:
20 €
-
Batterie AGM avec 95 Ah:
135 €
-
Prises de courant 230 V: 1 sur l'armature du siège conducteur, puissance de 400 W:
255 €
-
Configuration d'ouverture 1re et 2e rangée de sièges:
55 €
-
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement:
175 €
-
IQ.LIGHT - projecteurs à LED avec fonction Matrix ainsi que fonctions Coming Home et Leaving Home:
1445 €
-
Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement:
350 €
-
Plaque de protection de soubassement en tôle d'acier pour le moteur et la boîte de vitesses:
405 €
-
Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Access:
285 €
-
Barres de toit:
175 €
-
Porte-vélos pour jusqu'à 4 vélos sur le hayon:
1050 €
-
Fenêtres latérales AV en verre athermique, fenêtres latérales AR et lunette AR assombries:
335 €
-
Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant, dégivrant:
285 €
-
Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist:
295 €
-
Projecteurs à LED y compris feux de jour à LED et avec feux de braquage et éclairage tous temps:
375 €
-
Portes battantes (hauteur jusqu'au toit en cas de toit surélevé):
405 €
-
2e batterie (80 Ah, AGM):
270 €
-
1 filet à bagages sur chaque porte battante:
60 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV:
810 €
-
Climatiseur dans cabine et compartiment passager (3 zones avec réglage automatique) et:
1275 €
-
Interface pour téléphone mobile avec fonction de charge inductive:
175 €
-
4 jantes en alliage léger "Le Mans" 6,5J x 17 en Argent:
685 €
-
4 jantes en alliage léger "Monte Carlo" 6,5J x 17, en Noir, surface tournée brillante:
750 €
-
Pneus 215/60 R17 C 109/107T:
0 €
-
Pneus toutes saisons Goodyear:
350 €
-
Système audio "Harman Kardon":
740 €
-
Volant multifonction bi-matière, chauffant:
170 €
-
3 galerie porte-bagages rabattables:
700 €
-
4 jantes en alliage léger "Montreal" 6,5J x 16 en Gris Métallisé:
80 €
-
Dispositif d'attelage rabattable électriquement:
1180 €
-
Stores pare-soleil sur les fenêtres latérales des portes coulissantes dans la 2e rangée:
200 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV, avec aide à la fermeture électrique:
1345 €
-
Chauffage d'appoint électrique:
385 €
-
Préparé pour VW Connect et VW Connect Plus:
0 €
-
Système de navigation à écran tactile couleur de 33 cm ''13'':
905 €
-
Dispositif d'attelage, rigide (y compris système de stabilisation de remorque):
630 €
-
Porte coulissante côté passager AV, avec aide à la fermeture électrique:
270 €
-
Rétroviseur intérieur de sécurité avec affichage numérique et fonction dashcam par application:
1560 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV:
605 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV avec aide à la fermeture électrique:
1145 €
-
Porte coulissante côté passager AV, électrique avec fonction Easy Open:
900 €
-
Porte coulissante côté passager avant, électrique avec fonction Easy Open:
700 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV, électrique avec fonction Easy Open:
2610 €
-
Porte coulissante côté conducteur et passager AV, électrique avec fonction Easy Open:
2405 €
-
Toit panoramique en verre, fermé, dimensions intérieures 1 665 mm x 985 mm:
1210 €
-
4 jantes en alliage léger "Le Mans" 6,5J x 17 en Noir Brillant:
685 €
-
Garnitures de siège bi-matière synthétique robuste bicolore:
0 €
-
4 jantes en alliage léger «Indianapolis» 7,5J x 19 en Noir, surface tournée brillante:
1965 €
-
4 jantes en alliage léger «Indianapolis» 7,5J x 19 en Gris Métallisé, surface tournée brillante:
1965 €
-
Pneus d'été Goodyear pour jante sport 19:
0 €
-
Pneus 235/50 R19C 111/109T:
0 €
-
Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn, protection anti-soulèvement:
390 €
-
Console centrale, large avec porte-gobelets et rangement pour téléphone mobile:
215 €
-
Pneus d'été Continental:
0 €
-
Enjoliveurs de seuil de porte à l’AV en métal, éclairés:
27 €
-
Enjoliveur de seuil de porte coulissante en métal, éclairé:
40 €
-
Eclairage de plancher dans la cabine:
216 €
-
Version d'équipement interieur Style pour Caravelle Life:
262 €
-
Assistance de changement de voie Side Assist avec avertissement d'ouverture porte et centrage:
675 €
-
Régulateur de distance avec régulateur de vitesse et assistant de vitesse intelligent:
450 €
-
Garnitures de siège en matière synthétique, dessin Style:
0 €
-
7x USB dans la cabine et 6x USB dans le compartiment passagers:
81 €
-
Peinture unie Clear White:
0 €
-
Peinture unie Dark Indigo Blue:
0 €
-
Peinture unie Intensive Red:
0 €
-
Peinture unie Stone Grey:
0 €
-
Peinture métallisée Midnight Black:
1156 €
-
Peinture métallisée Light Grey:
1156 €
-
Peinture métallisée Mid Blue:
1156 €
-
Peinture métallisée Graphite Dust:
1156 €
-
Peinture métallisée Warm Green:
1156 €
