Volkswagen Transporter 7

Essai

Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un Combi ou un bon compromis ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Michel Holtz

12  

3. Le Volkswagen T7 Caravelle offre une gamme aussi complète que celle d’une voiture particulière

 

Le Volkswagen T7 Caravelle est-il un Combi ou un bon compromis ?

Pour tous les goûts et presque toutes les bourses : c’est le credo de cette Caravelle à la gamme extensible. Du châssis court (5,05 m) au L2 (5,45 m), il est aussi disponible en boîte mécanique à 6 rapports comme en BVA8. Proposé en traction, le vaisseau se permet aussi les quatre roues motrices (FourMotion) et se décline en deux motorisations sur une base diesel unique, en 150 et 170ch.

Une liste d’options plus longue que la dotation de série

En revanche, côté finition, seul le niveau Life est disponible, mais de série, il n’est pas très généreux. Il est évidemment pourvu des deux rangées de 3 sièges en second et troisième rang, de la clim automatique et d’une roue de secours.

Equipements et options

Version : VII 2.0 TDI 150 LONG BVA8 LIFE

Equipements de sécurité

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Antidémarrage électronique

  • Projecteurs AV à LED avec feux de jour à LED

  • Airbags pour conducteur et passager AV, avec désactivation de l&#039;airbag du passager AV

  • Blocs de feux AR à LED

  • Régulation des feux de route &quot;Light Assist&quot;

  • Roue de secours en acier 215/65 R16C vitess maximale 120 km/h sans

  Airbags latéraux et airbags rideaux dans la cabine, airbags rideaux dans le compartiment passagers

  • Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Programme électronique de stabilisation et ABS

  • Assistance au freinage d&#039;urgence autonome avec système de détection des piétons et cyclistes et

  Pack sièges cabine 6 en tissu Life avec sièges individuels plus airbag latéral

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Vitres AV électriques

  • Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit manuel

  • Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

  • Système d&#039;aide au stationnement AR

  • Volant multifonction bi-matière

  • Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans SAFELOCK

  • Boîtiers des rétroviseurs extérieurs peints en noir et poignées de porte dans la teinte du véhicule

  • Glaces latérales en verre athermique

  2 oeillets d&#039;arrimage pour fixation de la charge dans le coffre à bagages/ compartiment de charge

  • Airbags latéraux et airbags rideaux dans la cabine, airbags rideaux dans le compartiment passagers

  10 HP, 2x tableau de bord, 2x portes de cabines, 2x toit 2e rangée de sièges, 4x revêtement latéral

  • 2x USB dans la cabine et 6x USB dans le compartiment passagers

  • Autoradio à écran tactile couleur de 33 cm (13) et App-Connect sans fil (Apple et Android)

  • Climatiseur dans la cabine (1 zone avec réglage automatique)

  • 3 sièges individuels dans la 2éme rangée de sièges

  • 6 sièges AR

  • Banquette à 3 places dans la 3ème rangée de sièges

  • Console centrale, étroite avec porte-gobelets et rangement pour téléphone mobile

  • Sans revêtement latéral compartiment passagers

  • Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif

  • Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passager à l&#039;AR à droite

  • Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passager à l&#039;AR à gauche

  • Lampes à LED pour la cabine et le compartiment passagers

  • Siège du passager AV

  • Pack sièges cabine 6 en tissu Life avec sièges individuels plus airbag latéral

Esthétique / Carrosserie

  • 4 jantes en alliage léger &quot;Montreal&quot; 6.5J x 16 en Argent avec pneu 215/65 R16C 109T

  • 2 oeillets d&#039;arrimage pour fixation de la charge dans le coffre à bagages/ compartiment de charge

  • Poignées de maintien sur cadre de toit côté conducteur et passager AV, poignée de maintien sur

  • 10 HP, 2x tableau de bord, 2x portes de cabines, 2x toit 2e rangée de sièges, 4x revêtement latéral

  • Toit normal

Autres équipements

  • Avertisseur sonore 2 tons

  • Digital Cockpit

  • Assistant de maintien sur la voie Lane Assist

  • Véhicule à direction à gauche

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence - eCall

  • Prise 12 V dans la console centrale à l&#039;AV et une prise 12 V sur montant D à hauteur du sol,

  • Bavette pare-boue à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant

  • Pare chocs AV et AR dans la teinte du véhicule

  • Porte coulissante côté passager AV

  • Réservoir à carburant avec une contenance de 55 l

  • Détection de signalisation routière et avertissement de circulation à contresens

  • Essuie-glace et lave-glace AR

  • Boîte à gants avec volet à fermeture amortie, éclairée

  • Console de pavillon, petite

  • Enjoliveur de seuil de porte coulissante en plastique, Noir, éclairé

  • Plafonniers à LED

  • Sans tachygraphe

  • Hayon

  • Extension de garantie, 5 ans, kilométrage maximal 150 000 km

  • Boîte de vitesse automatique 8 rapports

  • Batterie AGM 80 Ah

  • Générateur 230 A

  • Appuie-tête 4 directions, réglables en hauteur et en inclinaison

  • Pneus 215/65 R16 C 109 T

Options disponibles

  • 2 tapis de sol, en velours, dans la cabine

     : 

    40 €

  • Kit de crevaison: compresseur 12 V et produit de colmatage des pneus

     : 

    0 €

  • Trousse de secours, triangle de présignalisation et gilets rétro-réfléchissants

     : 

    40 €

  • Roue d’urgence 155/70 R17 et cric

     : 

    220 €

  • Préparation pour dispositif d'attelage

     : 

    255 €

  • Boulons de roue avec protection antivol étendue

     : 

    60 €

  • Bloc de feux AR à LED avec signature lumineuse exclusive

     : 

    120 €

  • Point de fixation selon la norme AMPS sur la console centrale,

     : 

    20 €

  • Batterie AGM avec 95 Ah

     : 

    135 €

  • Prises de courant 230 V: 1 sur l'armature du siège conducteur, puissance de 400 W

     : 

    255 €

  • Configuration d'ouverture 1re et 2e rangée de sièges

     : 

    55 €

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

     : 

    175 €

  • IQ.LIGHT - projecteurs à LED avec fonction Matrix ainsi que fonctions Coming Home et Leaving Home

     : 

    1445 €

  • Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement

     : 

    350 €

  • Plaque de protection de soubassement en tôle d'acier pour le moteur et la boîte de vitesses

     : 

    405 €

  • Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Access

     : 

    285 €

  • Barres de toit

     : 

    175 €

  • Porte-vélos pour jusqu'à 4 vélos sur le hayon

     : 

    1050 €

  • Fenêtres latérales AV en verre athermique, fenêtres latérales AR et lunette AR assombries

     : 

    335 €

  • Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant, dégivrant

     : 

    285 €

  • Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

     : 

    295 €

  • Projecteurs à LED y compris feux de jour à LED et avec feux de braquage et éclairage tous temps

     : 

    375 €

  • Portes battantes (hauteur jusqu'au toit en cas de toit surélevé)

     : 

    405 €

  • 2e batterie (80 Ah, AGM)

     : 

    270 €

  • 1 filet à bagages sur chaque porte battante

     : 

    60 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV

     : 

    810 €

  • Climatiseur dans cabine et compartiment passager (3 zones avec réglage automatique) et

     : 

    1275 €

  • Interface pour téléphone mobile avec fonction de charge inductive

     : 

    175 €

  • 4 jantes en alliage léger "Le Mans" 6,5J x 17 en Argent

     : 

    685 €

  • 4 jantes en alliage léger "Monte Carlo" 6,5J x 17, en Noir, surface tournée brillante

     : 

    750 €

  • Pneus 215/60 R17 C 109/107T

     : 

    0 €

  • Pneus toutes saisons Goodyear

     : 

    350 €

  • Système audio "Harman Kardon"

     : 

    740 €

  • Volant multifonction bi-matière, chauffant

     : 

    170 €

  • 3 galerie porte-bagages rabattables

     : 

    700 €

  • 4 jantes en alliage léger "Montreal" 6,5J x 16 en Gris Métallisé

     : 

    80 €

  • Dispositif d'attelage rabattable électriquement

     : 

    1180 €

  • Stores pare-soleil sur les fenêtres latérales des portes coulissantes dans la 2e rangée

     : 

    200 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV, avec aide à la fermeture électrique

     : 

    1345 €

  • Chauffage d'appoint électrique

     : 

    385 €

  • Préparé pour VW Connect et VW Connect Plus

     : 

    0 €

  • Système de navigation à écran tactile couleur de 33 cm ''13''

     : 

    905 €

  • Dispositif d'attelage, rigide (y compris système de stabilisation de remorque)

     : 

    630 €

  • Porte coulissante côté passager AV, avec aide à la fermeture électrique

     : 

    270 €

  • Rétroviseur intérieur de sécurité avec affichage numérique et fonction dashcam par application

     : 

    1560 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV

     : 

    605 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV avec aide à la fermeture électrique

     : 

    1145 €

  • Porte coulissante côté passager AV, électrique avec fonction Easy Open

     : 

    900 €

  • Porte coulissante côté passager avant, électrique avec fonction Easy Open

     : 

    700 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV, électrique avec fonction Easy Open

     : 

    2610 €

  • Porte coulissante côté conducteur et passager AV, électrique avec fonction Easy Open

     : 

    2405 €

  • Toit panoramique en verre, fermé, dimensions intérieures 1 665 mm x 985 mm

     : 

    1210 €

  • 4 jantes en alliage léger "Le Mans" 6,5J x 17 en Noir Brillant

     : 

    685 €

  • Garnitures de siège bi-matière synthétique robuste bicolore

     : 

    0 €

  • 4 jantes en alliage léger «Indianapolis» 7,5J x 19 en Noir, surface tournée brillante

     : 

    1965 €

  • 4 jantes en alliage léger «Indianapolis» 7,5J x 19 en Gris Métallisé, surface tournée brillante

     : 

    1965 €

  • Pneus d'été Goodyear pour jante sport 19

     : 

    0 €

  • Pneus 235/50 R19C 111/109T

     : 

    0 €

  • Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn, protection anti-soulèvement

     : 

    390 €

  • Console centrale, large avec porte-gobelets et rangement pour téléphone mobile

     : 

    215 €

  • Pneus d'été Continental

     : 

    0 €

  • Enjoliveurs de seuil de porte à l’AV en métal, éclairés

     : 

    27 €

  • Enjoliveur de seuil de porte coulissante en métal, éclairé

     : 

    40 €

  • Eclairage de plancher dans la cabine

     : 

    216 €

  • Version d'équipement interieur Style pour Caravelle Life

     : 

    262 €

  • Assistance de changement de voie Side Assist avec avertissement d'ouverture porte et centrage

     : 

    675 €

  • Régulateur de distance avec régulateur de vitesse et assistant de vitesse intelligent

     : 

    450 €

  • Garnitures de siège en matière synthétique, dessin Style

     : 

    0 €

  • 7x USB dans la cabine et 6x USB dans le compartiment passagers

     : 

    81 €

  • Peinture unie Clear White

     : 

    0 €

  • Peinture unie Dark Indigo Blue

     : 

    0 €

  • Peinture unie Intensive Red

     : 

    0 €

  • Peinture unie Stone Grey

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Midnight Black

     : 

    1156 €

  • Peinture métallisée Light Grey

     : 

    1156 €

  • Peinture métallisée Mid Blue

     : 

    1156 €

  • Peinture métallisée Graphite Dust

     : 

    1156 €

  • Peinture métallisée Warm Green

     : 

    1156 €

Photos (19)

