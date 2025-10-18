Le Combi VW T7 aménagé existe, mais pas chez Volkswagen

Depuis ses débuts, toutes les générations du Combi VW ont droit à leur version aménagée, baptisée California depuis plusieurs décennies et Westfalia auparavant. Au fil du temps, il est même devenu le leader du genre en Europe.

Mais le Transporter 7 n’a pas droit à sa mue. En plus, la version 6.1, en réalité le septième Combi aménagé, a été lancée il y a un an à peine, sur la base du Multispace.

Fabricant d’accessoires et aménageur

Mais Reimo, un aménageur allemand a pris le géant de Volfsburg de court et vient de présenter au salon des véhicules de loisir le premier T7 aménagé de la planète vanlife. Cette entreprise, si elle est inconnue du grand public, est pourtant l’un des fabricants d’accessoires les plus prisés des marques de vans qui utilisent nombre de ses toits relevables et autres banquettes transformables en lits. Elle sait donc parfaitement de quoi elle parle en matière d’aménagement et propose une solution solide, cohérente et bourrée d’astuces pour le nouveau Combi.

Certes, on ne change pas une architecture de van qui gagne depuis des lustres. L’ensemble, plutôt classique, propose toujours une banquette transformable en lit, un toit qui se relève et cache un second couchage. Une dînette sur le côté avec ses rangements, son frigo et un réchaud complète l’ensemble.

Mais le clou du spectacle réside dans cette banquette ultra-coulissante qui, lorsqu’elle est avancée, permet carrément de ranger un vélo dans le coffre, dans le sens de la longueur. Lorsque cette même banquette est dépliée, elle est totalement plane, contrairement à tous ses rivaux qui exigent la présence d’un surmatelas pour ne pas froisser les lombaires des dormeurs.

Cette modularité, et ce coffre ainsi dégagé (qui peut contenir plus de 5 000 l) explique le nom du modèle : Reimo TrioStyle. Parce que l’engin entend bien remplir trois fonctions : une voiture du quotidien, un van aménagé, bien sûr, mais aussi un utilitaire.

Ford et Volkswagen même combat

Mais pourquoi diable développer un van sur une base de Transporter que VW n’a pas retenu pour son California ? Parce qu’il est un peu plus large et se permet donc de disposer de couchages plus larges aussi ? Pas seulement.

En fait, pour Reimo, l’investissement dans ce nouveau van n’est pas très important, car il aménage déjà le Ford Transit Custom. Grâce à un partenariat entre Volkswagen et Ford, les deux modèles sortent de la même chaîne et leurs côtes intérieures sont strictement similaires. En plus, alors que le California ne propose, pour le moment, qu’une motorisation TDI 150 ch, le Reimo T7 est disponible, toujours en mazout, avec 110, 150 et 170 ch, et en 136 ch pour la version Ford.

Ce dernier est un tout petit peu moins cher que le VW, prestige et prix de revente supérieur obligent. L’Américain démarre à 68 900 euros, pour 71 900 euros pour l’Allemand.