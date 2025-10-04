Salon du véhicule de loisirs 2025 : tendance 4x4 et tarifs qui se plient en quatre

On le sait, depuis quelques années, les vans et les fourgons dament le pion aux gros camping-cars. Mais voilà que par la magie des fusions, et des crossovers comme ont dit dans l’automobile, les uns se mettent à ressembler aux autres.

Les camping-cars profilés deviennent plus étroits et donc plus maniables, quant aux fourgons, ils se veulent plus gros, plus lourds et plus baroudeurs.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Ces gros engins 4x4 sont les stars de ce salon des véhicules de loisirs qui se tient au Bourget, près de Paris, jusqu’au dimanche 5 octobre au soir. Toutes les marques en raffolent et, souvent sur base Mercedes Sprinter à quatre roues motrices, aménagent des habitacles gigantesques qui, lorsque leur toit relevable est ouvert, s’avèrent plus haut qu’un bon vieux camping-car à capucine.

Fourgons virils et caravanes extensibles

Chez Malibu, si on flirte avec les hauteurs, ils sont surtout tarifaires. Et pour le Genius, ses 4,1 tonnes et ses 190 ch, il faut s’alléger de 150 000 euros pour repartir à son volant. Chez Hymer, qui lui aussi se lance dans la vanlife baroudeuse, le frisson de l’aventure s’affiche à 90 000 euros.

Mais tout n’est pas forcément gigantesque et trop cher au salon. En témoigne la petite caravane télescopique de la marque Beauer. Grande comme une remorque lorsqu’elle est repliée, elle s’étend pour atteindre 8, 12 ou 28 m2 habitables. Son prix ? À partir de 26 990 euros. C’est certes un peu plus cher qu’une caravane traditionnelle, mais beaucoup moins qu’un fourgon aménagé.

Des fourgons, mais aussi des camping-cars dont les tarifs semblent d’ailleurs revus à la baisse dans toutes les marques. Et pour celles qui n’ont pas affiché des prix moins forts que les années précédentes, elles n’ont pas, en tout cas, procédé à l’augmentation traditionnellement de rigueur à chaque changement de millésime.

Place à la vanlife d’accès

Les aménageurs ont semble-t-il saisi le message que leurs clients leur ont adressé en délaissant quelque peu les modèles neufs pour se précipiter vers l’occasion. Et quand ils ne baissent pas les prix de leurs modèles existants, ils créent carrément des marques d’entrée de gamme. C’est le cas de Corigon qui vient tout juste de naître dans le groupe Erwin Hymer (Burstner, Hymer, Laika, Niesmann + Bischoff, Dethleffs, Eriba, etc)

Mais pas question de parler de low cost, mais plutôt de « marque d’accès » pour cette petite dernière aux tarifs plutôt agressifs puisqu’un fourgon sur base Fiat Ducato de 140 ch s’affiche à moins de 52 000 euros. De même, un camping-car profilé coûte moins de 60 000 euros. Entre le fourgon viriliste de luxe et sa version minimaliste, chacun trouvera vanlife à son pied dans ce salon.