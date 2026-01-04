Tout ce qui va compliquer la vie des automobilistes français en 2026, mais aussi quelques bonnes nouvelles

Il y a du nouveau pour les automobilistes français en 2026 que ce soit au niveau de la façon dont ils seront traités pour certaines infractions au code de la route, de la procédure du contrôle technique, des taxes sur les véhicules polluants, des aides à l’achat réservées aux véhicules électriques ou d’autres aspects de la vie quotidienne en voiture.

Attention aux grands excès de vitesse

Depuis le 29 décembre 2025, commettre un grand excès de vitesse (plus de 50 km/h en vitesse retenue au-dessus de la limitation légale) peut vous exposer à une peine de prison, une énorme amende et une inscription au casier judiciaire. Dans les faits, comme nous en parlions il y a quelques jours sur Caradisiac, ça sera peut-être plus compliqué et pour l’instant personne ne sait ce que la jurisprudence donnera à ce sujet.

Sanction très lourde pour l’usage du téléphone au volant

A partir du mois de février 2026, le préfet pourra décider d’une suspension administrative du permis de conduire allant jusqu’à six mois en cas d’usage du téléphone au volant. Jusqu’à présent, cette infraction donnait déjà droit à une amende de 135€ et à une perte de trois points sur le permis de conduire en plus d’un risque de suspension du permis en cas de combinaison avec une autre infraction au code de la route.

Le prix du carburant augmente un peu

En raison d’une hausse des montants des CEE (certificats d’économie d’énergie) que doivent payer les énergéticiens parmi lesquels figurent les distributeurs de carburant et les producteurs, le prix des carburants à la pompe a mécaniquement augmenté en France le 1er janvier dernier. La hausse est en moyenne de 5 centimes d’euros le litre.

Le malus écologique augmente encore

Vous voulez vous acheter une sportive équipée d’un moteur thermique puissant sans hybridation ou un gros SUV ? Dès 192 g/km de CO2 sur la fiche technique, le montant du malus maximal est désormais de 80 000€ au lieu de 70 000€ en 2025. Et il se « déclenche » dès 108 g/km de CO2, ce qui touche désormais toutes les petites voitures thermiques dépourvues d’un moteur hybride. Le malus masse devient lui aussi plus sévère.

Le contrôle technique ne laisse plus passer les « stop drive »

Du côté de la procédure du contrôle technique, les professionnels ont désormais l’obligation de rechercher la présence de pièces frappées d’une procédure de rappel « stop drive » lors de leurs examens sur le véhicule. Le cas échéant, il y aura une obligation de contre-visite et de changement de la pièce incriminée. Ce changement vise notamment à lutter contre le fléau des voitures encore équipées d’airbags Takata mais ne se limite pas à ces pièces.

Les premiers radars automatiques dans les ZFE ?

Même si la plupart des métropoles ont décidé de reporter la date d’interdiction de circulation des véhicules à vignette Crit’Air 3, 2026 doit en théorie voir l’apparition des premiers dispositifs de verbalisation automatique des véhicules trop anciens (vignette Crit’air 4 et 5 et sans vignette). Mais pour l’instant, le flou demeure à ce sujet.

Se garer en ville va devenir encore plus difficile

En raison de l’article 52 de la loi d’orientation des mobilités de 2019, les communes françaises doivent supprimer des places de stationnement situées en amont des passages piétons (jusqu’à cinq mètres) d’ici la fin de l’année 2026. Cela aura inévitablement un impact négatif sur le nombre de places disponibles pour les véhicules en ville.

Un bonus encore plus généreux pour les voitures électriques neuves

Si vous prévoyez d’acheter une voiture électrique neuve, il y a tout de même une bonne nouvelle. Le montant de la prime « coup de pouce » augmente en 2026. Il sera de 3 500€ au minimum et pourra monter jusqu’à 5 700€ pour les revenus modestes, avec une prime supplémentaire prévue si le véhicule électrique en question possède des batteries produites en Europe. Cette prime CEE reste bien évidemment conditionnée au lieu de production de la voiture et exclut la plupart des véhicules assemblés hors d’Europe.

De nouvelles plaques d’immatriculation roses

Fini les plaques « garage » blanches. Le gouvernement a décidé d’obliger les véhicules dotés d’une immatriculation provisoire (en « WW ») à arborer des plaques d’immatriculation roses pour les rendre plus reconnaissables. Et ces plaques roses devront désormais comporter la date de fin de validité sur le côté droit, pour lutter contre les abus.

Une faible augmentation du prix des péages

Les péages du réseau autoroutier français augmenteront le 1er février prochain mais avec une hausse limitée à un peu moins de 1 % en moyenne. Les années précédentes, cette hausse avait été plus importante.