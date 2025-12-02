Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Préparez-vous à voir des plaques d’immatriculation roses dès janvier prochain

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

8  

Il ne s’agira pas d’une hallucination, mais bien d’une nouvelle réglementation. Dès le 1er janvier, les plaques d’immatriculation provisoires deviendront roses.

Préparez-vous à voir des plaques d’immatriculation roses dès janvier prochain
Ces plaques vont apparaître dès le 1er janvier 2026.

Elles devaient apparaître au cours du premier trimestre 2026. Finalement, elles n’auront pas de retard puisqu’elles apparaîtront dès le premier jour. L’arrêté paru ce jour, le 2 décembre, confirme sa mise en application.

Ces nouvelles plaques répondent à un cadre bien précis. Elles seront apposées sur les véhicules faisant l’objet d’une immatriculation provisoire en WW ou en W garage, afin de faciliter leur contrôle par les forces de l’ordre.

Ces plaques sont utilisées pour les véhicules neufs avant immatriculation définitive, les véhicules immatriculés à l’étranger, en attente d’une immatriculation française ou encore les véhicules des professionnels faisant l’objet d’essais sur route. À noter que ces plaques comportent une date de fin de validité liée au certificat d’immatriculation provisoire.

Cette couleur a été choisie car elle n’est utilisée dans aucun pays européen. Une teinte qui permettra aux forces de l’ordre de la repérer très facilement dans le flot de circulation.

Plus de 400 000 immatriculations

Pour la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne : « La mise en place de ces plaques roses, très reconnaissables, permettra de mieux repérer et contrôler les véhicules sous immatriculation provisoire dans la circulation. Cela concerne plus de 400 000 immatriculations provisoires WW et immatriculations W garage par an. Même si la fraude reste un phénomène marginal par rapport à l’ampleur des activités au sein du SIV (qui compte 65 millions de dossiers), elle a pris de l’ampleur ces dernières années et de nombreuses actions, efficaces et opérationnelles sont déployées pour juguler et réduire ce fléau. »

8  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité