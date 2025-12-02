Préparez-vous à voir des plaques d’immatriculation roses dès janvier prochain

Elles devaient apparaître au cours du premier trimestre 2026. Finalement, elles n’auront pas de retard puisqu’elles apparaîtront dès le premier jour. L’arrêté paru ce jour, le 2 décembre, confirme sa mise en application.

Ces nouvelles plaques répondent à un cadre bien précis. Elles seront apposées sur les véhicules faisant l’objet d’une immatriculation provisoire en WW ou en W garage, afin de faciliter leur contrôle par les forces de l’ordre.

Ces plaques sont utilisées pour les véhicules neufs avant immatriculation définitive, les véhicules immatriculés à l’étranger, en attente d’une immatriculation française ou encore les véhicules des professionnels faisant l’objet d’essais sur route. À noter que ces plaques comportent une date de fin de validité liée au certificat d’immatriculation provisoire.

Cette couleur a été choisie car elle n’est utilisée dans aucun pays européen. Une teinte qui permettra aux forces de l’ordre de la repérer très facilement dans le flot de circulation.

Plus de 400 000 immatriculations

Pour la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, Marie-Pierre Vedrenne : « La mise en place de ces plaques roses, très reconnaissables, permettra de mieux repérer et contrôler les véhicules sous immatriculation provisoire dans la circulation. Cela concerne plus de 400 000 immatriculations provisoires WW et immatriculations W garage par an. Même si la fraude reste un phénomène marginal par rapport à l’ampleur des activités au sein du SIV (qui compte 65 millions de dossiers), elle a pris de l’ampleur ces dernières années et de nombreuses actions, efficaces et opérationnelles sont déployées pour juguler et réduire ce fléau. »