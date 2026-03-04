La situation de BYD se dégrade encore en Chine et même par rapport à ses concurrents, le géant perd du terrain

Byd n’est vraisemblablement plus une marque automobile en phase de croissance rapide. En 2025, déjà, le nouveau géant chinois de l’industrie automobile mondial n’a progressé « que » de 6,9 % avec 4,5 millions de voitures neuves écoulées sur la planète, chiffre très bon dans l’absolu mais inférieur à ses prévisions initiales. Et l’année 2026 démarrait carrément dans le rouge pour le constructeur, avec 29,1 % de voitures vendues en moins sur le mois de janvier par rapport à celui de l’année dernière.

Comme le révèlent les chiffres d’Autohome rapportés notamment par les spécialistes de Car News China, la situation est encore pire sur le dernier mois de février : avec 187 782 voitures neuves vendues dans le monde sur ce dernier mois, BYD signe un repli de 41 % par rapport au mois de février 2025. Même par rapport au mauvais mois de janvier 2026, la chute est de 9,5 % !

Il se vend désormais plus de BYD à l’étranger qu’en Chine

Ces chiffres de vente sont tellement mauvais en Chine que BYD a vendu davantage de voitures à l’exportation sur le mois de février que sur son marché domestique, avec 100 600 autos livrées sur les autres marchés (+50,1% en un an). Dans le détail, BYD a livré 108 243 véhicules hybrides rechargeables à ses clients contre 79 539 modèles 100 % électriques. Les livraisons d’hybrides rechargeables ont baissé de 44 % par rapport à février 2025, celles des modèles électriques de 36 %.

Si BYD continue sur cette lancée, le groupe pourrait voir pour la première fois ses chiffres de vente annuels baisser sur une année complète. Sachant qu’on parle d’une marque automobile créée en 2003 dont le fort développement n’a débuté qu’à la fin des années 2000, c’est une surprise.

« C’est à cause des vacances »

BYD explique ces mauvais chiffres du début de l’année 2026 par la période des vacances du nouvel an chinois (du 15 au 23 février) et l’augmentation des taxes concernant les véhicules neufs électrifiés en Chine de 5 % joue forcément aussi sur les ventes. Mais comme le remarquent les journalistes de Car News China, le concurrent Geely a vu dans le même temps ses ventes se maintenir au même niveau que celles de l’année dernière (206 160 véhicules neufs distribués en février 2026, soit une très légère hausse de 0,61 % grâce à des exportations en progression de 138 %).

Tout le marché automobile chinois, le plus gros au monde, semble se diriger vers une période difficile mais BYD souffre particulièrement de cette situation. Comme ses principaux concurrents, la marque va dépendre plus que jamais de la croissance de ses exportations. Et de tous les grands constructeurs chinois, qui va s’en sortir le mieux dans les années à venir ?